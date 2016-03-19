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Victoria Beckham'ı iflastan David Beckham kurtardı

Dört çocuklu Beckham çiftinin toplam serveti 470 milyon sterlin

19 Mart 2016 21:51

Kendisini üne kavuşturan Spice Girls grubundan ayrıldıktan sonra moda tasarımcılığına yönelen Victoria Beckham mali açıdan zor günler geçiriyor. Victoria Beckham'ın kendi adını taşıyan moda şirketi geçen yılı 3, 8 milyon sterlin zararla kapattı. Zor bir dönem geçiren Victoria Beckham'a yardım elini eşi David Beckham uzattı.

Eski futbolcu David Beckham, karısının şirketine 5.2 milyon sterlin aktararak dar boğazdan kurtardı.

Dört çocuklu Beckham çiftinin toplam serveti 470 milyon sterlin. David Beckham futbolu bıraktıktan sonra kazancı daha da arttı. Yeşil sahaların eski yıldızı moda ve iş sektöründe faaliyet gösteriyor. Yıllık geliri ise 50 milyon sterlin.

 

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