Victor Nelsson bu akşam İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeni stoperi Victor Nelsson'un bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.



Danimarka ekibi Kopenhag'a bu transfer için 6,5 milyon euro bonservis ödenecek ve bu 3 yıla yayılacak. Sarı-kırmızılıların bu sezonki sekizinci transferi olan Nelsson, 4 yıllık mukaveleye imza atacak.



Geleceğin kadrosunu oluşturmak isteyen Aslan, bu sezon gençlere yöneldi. Cicaldau, Boey gibi genç isimlere yatırım yapan Galatasaray, 22 yaşındaki stoper Victor Nelsson'u da renklerine bağladı.

Hürriyet'in haberine göre; Victor Nelsson, bu akşam 22.30'da İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın bu sezonki sekizinci transferi olan Danimarkalı stoper, 4 yıllık mukaveleye imza atacak.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Nelsson, senelik 900 bin euro garanti ücret alacak.