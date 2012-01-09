‘Vicdanım çok rahat’

T24-

Ttwitter’da tanıştığı ve geçen çarşamba günü birlikte görüntülendiği Gaziantepli evli tezgahtar Erhan Çelik’le (27) beraberlik yaşadığı öne sürülen Seda Sayan, vicdanının rahat olduğunu söyledi.İddiayı Çelik’in 7 aylık hamile olan 5 yıllık eşi Emine Çelik (26) ortaya attı. Emine Çelik, eşinin kendisine albüm yapma sözü veren Sayan yüzünden kendisini terk ettiğini ve boşanma davası açtığını öne sürdü.Seda Sayan ise, yaptığı yazılı açıklamada olayı haber yapanlara dava açacağını belirterek, “Çekilmeye çalışıldığım bu çirkin polemiğe prim verecek değilim. Benim vicdanım rahat. Herkes kalbinin ekmeğini yer” dedi.Sayan'ın Vatan'daki açıklaması ise şöyle: “Hayatım boyunca kimsenin kocasına göz ucuyla bile bakmadım. Bırakın evli erkeği kimsenin sevgilisine bile bakmam ben. Erkan benim twitter’dan hayatıma aldığım insanlardan biri. Onun gibi bir sürü insanla tanıştım. Erkan’la aramızda asla bir şey yok. Erkan yanıma, ‘Bana yardım edin, bestelerim var’ diye geldi. Erkan’ın şiirlerini programda da okudum. Çocuğa sadece yardım eli uzattım. İşkembeden atmak bu kadar kolay olmamalı. İftiraları yüzünden bu kadına tazminat davası açıyorum.”Erkan Çelik ise konuyla ilgili olarak sacitaslan.com’a şunları söyledi: “Karım bana para için iftira atıyor. Yardım talep ettiğim Seda Sayan’ın karşısına çıkmaya utanıyorum.”