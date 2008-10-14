Vicdan'da gizli kameralı çekimler

Cine5’te yayınlanan "Cine City" programında Kemal Hamamcıoğlu’nun sorularını yanıtlayan Nurgül Yeşilçay, “Vicdan” filmindeki birçok sahnenin gizli kamerayla çekildiğini söyledi.



Nurgül Yeşilçay, "Vicdan" filminin birçok sahnesinin gizli kamerayla, illegal yollardan çekildiğini açıkladı. Oyuncu, çekimlerde soygun yapmışçasına heyecanlandığını söyledi: "Çoğu sahne illegal yollarla çekildi. Türbanlı oynadığım sahnede kimse beni tanımadı, yadırgamadı da.



Normal hayatta türban kavgası yokmuş aslında. Türbanlılar onlara alışmış, onlar türbanlılara. Otobüs durağında bekledik. Gizli kamera vardı. 10 kişilik bir ekiptik. Kimisi benimle otobüse bindi, bir kısmı da benimle otobüsten indi. Hiçbir sorun olmadı. Otogar sahnesini de illegal yollarla çektik. Çok güzeldi! Sanki gizli bir soygun planı yapıyorduk. Herkes birbirine kaş göz işareti yapıyordu. Sanki soygun yaptık ve kaçıyormuşuz gibi bir duygu vardı. Çok heyecan vericiydi."