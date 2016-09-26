Vialand, Avrupa'nın en iyi ilk 10 tema parkı arasına girdi

'Kirmes & Park Revenue' dergisi tarafından düzenlenen 'European Star Award' Ödül Organizasyonu, Barcelona’da düzenlendi. Türkiye’nin ilk tema parkı Vialand, 'Avrupa’nın En İyi 8’inci Tema Parkı' seçildi.

Avrupalı 800 tema parkın yarıştığı organizasyona Vialand Kurumsal İletişim, Pazarlama, Gelir Yönetimi ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Ersoylu Mutluer ve Tema Park Operasyonundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Tuna katıldı.

“Bu ödül için yarışan tema parkların en eskisi 120 yıllık, en genci ise Vialand Tema Park. 3 yıllık bir Tema Park olarak bu ödüle ikinci kez layık görülerek, ikinci kez uluslararası arenada ilk 10 arasında yer aldık" diyen Mutluer "Bu ödül, Türkiye’nin eğlence turizmi sektöründe tanınması ve tercih edilmesi için çok önemlidir. Vialand ailesi olarak bu prestijli ödülü Türkiye’ye kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Vialand'in uluslararası standartlarda en üst kriterde emniyet kurallarını uyguladığını vurgulayan Cem Tuna da, "Vialand Tema Park'ta tüm uluslararası standartları birebir uygulamak ve özellikle emniyet kurallarından ödün vermemek başlıca prensiplerimizden. Avrupa'nın en iyi 10 Parkı arasında yer almasının en önemli nedenlerinden biri bu konuda hiçbir ödün vermememiz ve gerekli kriterleri en üst seviyede uygulamamızdır" diye konuştu.