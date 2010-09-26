Viagraya harcana paralar boşa mı gidiyor?

T24- Viagra dünyanın dört bir yanında yaygın kullanılan bir ilaç bir cinsel tıp uzmanına göre, erkeklerin aldığı viagranın yarıdan fazlası bir işe yaramıyor.





Üroloji uzmanı Dr Geoffrey Hackett sertleşme sorunları olan erkekler viagra alarak paralarını çöpe atıyor olabilir çünkü sorunlarının gerçek nedeni düşük düzeyde erkeklik hormonu yani testosteron olabilir.



İngiliz uzman bu açıklamayı, cinsel sorunların teşhis ve tedavisine yönelik yeni rehberin kamuya tanıtılma kampanyasında yaptı. Söz konusu rehber Mauritas ve Human Fertility adlı tıp dergilerinde yayınlandı.



Birmingham kentindeki Good Hope Hastanesi'nde görevli olan Dr Hackett, İngiltere Cinsel Hastalıklar Cemiyeti'nin de eski başkanı.



Dr Hackett'a göre erkeklerin doktora başvurma ihtiyacı hissettiği en yaygın sorun sertleşme sorunları.



Bu sorunun 40 yaş üstü erkeklerin yüzde 40'ını etkilediğini kaydeden uzman, sertleşme sorunları çeken erkeklerin beşte birden fazlasının da düşük testosterondan muzdarip olduğunu belirtiyor.



İngiliz uzmana göre, testosteron düzeyi erkeklerde yirmili yaşlarının ortalarında zirveye çıkıyor, ondan sonra da düşüşe geçiyor. Ancak testosteron düşüklüğü başka sağlık sorunlarının göstergesi de olabilir.



Dr Hackett viagra aldığı halde istediği sonucu elde edemeyen erkeklerin, doktora başvurmaları gerektiği, asıl sorunlarının düşük testosteron olabileceği kanısında.



