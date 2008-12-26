VHS kasetler tarih oldu

80’ler denince akla ilk gelen ev eğlencesi olan VHS kasetler artık resmen tarihe karıştı.
90’ların
sonunda DVD’lerin ev elektroniğinde popülerleşmesiyle pazardaki payını
gün geçtikçe kaybeden VHS kasetlerin en son büyük tedarikçisi Amerikalı
DVA firması, en son sipariş kamyonunu doldurup gönderdiğini, elinde
kalan son kasetleri pazarlamayacağını, bunun yerine dağıtacağını ya da
imha edeceğini açıkladı.
Geçtiğimiz Ekim ayında en son video kaset
kaydedici/okuyucu (VCR) üreticisi JVC’nin bu ürünün üretimini
durduracağını açıklamasının ardından gelen son açıklamayla, Toshiba
tarafından geliştirilen ve Sony’nin Betamax formatını tarihe gömerek 32
yıl boyunca yaşamını sürdüren teknoloji artık ikinci el dışında alıcı
bulamayacak.
VHS ilk olarak Eylül 1976’da tanıtılmış, 80’lerde
popüler oldu. 80’lerin sonunda Sony’nin video kaset standardı Betamax
ile büyük bir savaşa giren Toshiba’nın VHS’si bu savaştan galip çıkmış
ancak 90’ların sonunda DVD formatının yaygınlaşmasıyla pazar
hakimiyetini kaybetmeye başlamıştı.
Geçtiğimiz yılın ilk
aylarında VHS-Betamax savaşının bir benzeri, Toshiba’nın geliştirdiği
HD-DVD ve Sony’nin Blu-ray formatları arasaında yaşanmıştı. Sony, doğru
strateji ve Blu-ray desteğini beraberinde sunan PlayStation 3 oyun
konsolu sayesinde 80’lerde yaşadığı VHS hezimetinin rövanşını
Blu-ray’in bu savaşı kazanmasıyla almıştı. Her ne kadar optik video
format savaşını Blu-ray kazanmış olsa da, şimdilerde Blu-ray’in
karşısında internet üzerinden dağıtılan dijital video bulunuyor.