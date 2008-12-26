VHS kasetler tarih oldu

80’ler denince akla ilk gelen ev eğlencesi olan VHS kasetler artık resmen tarihe karıştı.



90’ların sonunda DVD’lerin ev elektroniğinde popülerleşmesiyle pazardaki payını gün geçtikçe kaybeden VHS kasetlerin en son büyük tedarikçisi Amerikalı DVA firması, en son sipariş kamyonunu doldurup gönderdiğini, elinde kalan son kasetleri pazarlamayacağını, bunun yerine dağıtacağını ya da imha edeceğini açıkladı.



Geçtiğimiz Ekim ayında en son video kaset kaydedici/okuyucu (VCR) üreticisi JVC’nin bu ürünün üretimini durduracağını açıklamasının ardından gelen son açıklamayla, Toshiba tarafından geliştirilen ve Sony’nin Betamax formatını tarihe gömerek 32 yıl boyunca yaşamını sürdüren teknoloji artık ikinci el dışında alıcı bulamayacak.



VHS ilk olarak Eylül 1976’da tanıtılmış, 80’lerde popüler oldu. 80’lerin sonunda Sony’nin video kaset standardı Betamax ile büyük bir savaşa giren Toshiba’nın VHS’si bu savaştan galip çıkmış ancak 90’ların sonunda DVD formatının yaygınlaşmasıyla pazar hakimiyetini kaybetmeye başlamıştı.



Geçtiğimiz yılın ilk aylarında VHS-Betamax savaşının bir benzeri, Toshiba’nın geliştirdiği HD-DVD ve Sony’nin Blu-ray formatları arasaında yaşanmıştı. Sony, doğru strateji ve Blu-ray desteğini beraberinde sunan PlayStation 3 oyun konsolu sayesinde 80’lerde yaşadığı VHS hezimetinin rövanşını Blu-ray’in bu savaşı kazanmasıyla almıştı. Her ne kadar optik video format savaşını Blu-ray kazanmış olsa da, şimdilerde Blu-ray’in karşısında internet üzerinden dağıtılan dijital video bulunuyor.