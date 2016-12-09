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Veznedar zimmetine geçirdiği 2 milyon lirayı güvercine yatırdı, banka kuşlara haciz koydurdu!

"Zimmetime geçirdiğim parayı bankaya ödemek istedim ama toparlayamadım"

09 Aralık 2016 13:09

İzmir’in Bornova ilçesinde çalıştığı bankadan zimmetine 2 milyon lira geçirdiği belirlenince kaçan ve 40 gün sonra polise teslim olan 37 yaşındaki veznedar N.A.’nın banka tarafından haczettirilen 2 bin güvercini, icradan ihaleyle açık artırma usulüyle satılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bornova’daki bir bankada 8 yıldır veznedarlık yapan bir çocuk babası N.A., iddiaya göre 2 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından banka yetkililerinin hakkında soruşturma başlattığını öğrenen N.A., geçen 24 Ekim’de mesaideyken "Birazdan geliyorum" deyip bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Kendisinden bir daha haber alınamayan N.A. için eşi Sevin A., kayıp başvurusunda bulunurken, banka yetkilileri de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Güvercin hastasıyım

Polisin yakalanması için çalışma başlattığı Muğla ve Aydın’a gittiğini tespit edilen N.A., geçen 2 Aralık’ta İzmir’de Yeşilyurt Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Polisteki ifadesinde, "Güvercin hastasıyım. Zimmetime geçirdiğim paralarla güvercin aldım. Bu güvercinler çok pahalı. Paraları, ATM hesabına kesip, sonrasında tanıtma işlemini yapmadım. Zimmetime geçirdiğim parayı bankaya ödemek istedim ama toparlayamadım" dedi. N.A., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Torbalılı olan ve Çaybaşı Mahallesi’nde yaşayan bankacıdan zimmetine geçirdiği paraları alamayan banka, çare olarak çeşitli türlerdeki toplam 2 bin güvercini haczettirdi. Bankacının, zimmetine geçirdiği paralarla aldığı güvercinlere el koyan Torbalı İcra Dairesi, bu kuşlar için ihale düzenleyeceğini duyurdu.

19-20 Aralık tarihlerinde Kuşçu Osman’ın Çiftliği’nde gerçekleşecek olan ihale Türkiye’nin en büyük güvercin ihalelerinden biri olacak. Kuşçu Osman’ın Çiftliği’nde ihaleye çıkarılacağı günü bekleyen kuşların toplam değerinin ise 1 milyon lira civarında olduğu belirtildi. 3 ayrı kümeste bekletilen ve büyük bölümü yurt dışından getirilmiş olan güvercinlerin icradan satışı için düzenlenecek ihale için Türkiye’nin çeşitli yerlerinden çok sayıda güvercin tutkunun Torbalı’ya gelmesi bekleniyor. 19 ve 20 Aralık’ta gerçekleşecek olan ihaleye 2 binin üzerinden kişiyi beklediklerini belirten çiftlik sahibi Osman Beklen, "İhalenin şartları önümüzdeki günlerde gazetelerde de yayınlanacak. Bilgi almak isteyenler bize de danışabilir" dedi.

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