Veysi Ağar: Uludere iddialarından sonra hayatım tehlikede

Geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanlığı için adı geçerken YAŞ kararıyla emekli edilen Korgeneral Veysi Ağar, “Uludere olayının benimle ilgisi yok. Beni hedef tahtasına koydular, gelen giden vurdu. Bu iftiralar beni, çevremi, ailemi mahvetti. Bu iddialardan sonra emekli oldum ve hayatım tehlikede” dedi.



Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Veysi Ağar, 2013’te görev süresi dolacak Orgeneral Mehmet Erten’den sonra Korgeneral Abidin Ünal’la birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı için adı geçen en güçlü adaydı.

Veysi Ağar'ın geleceğin Hava Kuvvetleri Komutanlığı için adı geçerken Yüksek Askeri Şura kararlarıyla emekli edilmesi, “Uludere emekliliği” olarak da değerlendirildi.



‘Talimat gelir yaparız'



Vatan gazetesinde yer alan habere göre Ağar, Uludere’de sorumluluğu olduğu iddialarıyla ilgili olarak, “Bakan Bey’in (İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin) Uludere olayı sonrası havacı komutanlar diye bir ifade kullanmasının ardından çeşitli yerlerde bizim de adımız geçti. Ben nasıl sınır ötesi bir operasyona karar verebilirim. TSK’da Heron görüntülerini ihtiyacı olan herkes izler. Askeri ve sivil olarak bu konuda yasal süreç sürüyor. Bu nedenle bu konuda daha ayrıntılı konuşmak istemiyorum. Bu olayın benimle ilgisi yok, talimat gelir biz görevimizi yaparız” dedi.

Lizbon’a giden Cumhurbaşkanı Gül’ü ve Batman Hava Üssü’nde Milli Savunma Bakan İsmet Yılmaz’ı karşılamadığı iddialarıyla ilgili olarak ihmalinin olamadığını belirterek, “Orada ne Cumhurbaşkanımız beni çağırdı ne de haberim oldu. Zaten karşılama heyetinde kimlerin olacağı belli o heyette ben yokum. Zaten olaydan sonra Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, benim ihmalim olmadığı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanımızı karşılamadığım da iddia edildi. Bu konuyu Bakan Bey de açıkladı. Rahatsızlandığım için gidemedim. Aksi nasıl olur, kimin haddine gitmemek.” İfadelerini kullandı.



'Heron iftirası attılar'



Ağar, Hatay üzerindeki İsrail’e ait bir Heron’un “Kedidir kedi” diyerek vurulmasını engellediği iddiaları için “Üzerime Heron iftirası da atıldı. İnternet sitelerinde benimle hiç ilgisi olmayan ses kayıtları yayınlandı. O kayıtlardaki sesin bana ait olduğu iddia edildi. Benim olduğum iddia edilen ses kayıtlarındaki bir hadisede ben hastanede yatıyorum, bunun belgeleri var. Orada bile adımı koyup, hiç ilgisi olmayan durumlarda beni ön plana çıkarttılar” dedi



'Emeklilik sürpriz değil'



Korg. Ağar emeklilik konusunda ise, “Emekliliğim sürpriz olmadı. Yüce Şura takdir etti. Terfi de olur, emeklilik de. Takdir devletin sivil otoriteye sonsuz saygı duyuyorum. Asker her ihtimale hazırlanır. Şura üyeleri değerlendirirler, hangi göreve kim uygunsa en uygun olanı seçerler. Bu çok tabi bir durum” dedi.



'Hayatım tehlikede'



Korg. Ağar, hedef tahtasına konularak, köşeye sıkıştırıldığını belirterek, “Hakkımdaki bu iddialar, beni, çevremi ailemi mahvetti. Bu iddialardan sonra emekli oldum ve hayatım tehlikede” diye konuştu.