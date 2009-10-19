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Spor

Veysel'den çirkin hareket

Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Antalyaspor - Diyarbakırspor maçında Necati'nin golünden sonra Veysel'in yaptığı hareket futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

19 Ekim 2009 03:00



Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Antalyaspor - Diyarbakırspor maçında Necati'nin golünden sonra Veysel'in yaptığı hareket futbolseverlerin gözünden kaçmadı. 

Veysel açıklama yaptı

Antalyasporlu oyuncu haber üzerine bir açıklama yaptı ve şöyle konuştu: "Ben yaptığım hareketin farkında değilim. Gol attıktan sonra büyük bir sevinç yaşadık. Kaldı ki kötü bir şey de yapmadım."


Antalyaspor Başkanı "Veysel düzgün bir arkadaş"

Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu, Diyarbakırspor maçında Veysel ve Necati ardasındaki gol sevincinin tesadüfi bir hareket olduğunu söyledi.

Diyarbakırspor maçında Necati'nin attığı ikinci golün ardından bu futbolcuya koşan Veysel'in gol sevinciyle ilgili internet sitelerine düşen görüntüyü değerlendiren Akıncıoğlu, yaptığı açıklamada, “Veysel çok düzgün, dürüst terbiyeli, prensip sahibi bir arkadaş. Tesadüfü bir harekettir, bilinçli olarak yapılmamıştır” dedi.

Tahir Görgülü'nün yönetim kurulu ve basın sözcülüğünden istifasının kendisine de sürpriz olduğunu belirten Akıncıoğlu, “Karar benim için de sürprizdi. Kendisiyle konuşmuş, sohbet etmiştik. Bana bir şey söylememişti” diye konuştu.

Akıncıoğlu, istifanın yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

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