Veysel Eroğlu: Kuraklık tehlikesi vardı ama önlem aldık

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Yağışların su ve sulama açısından fayda sağladığını, buharlaşmanın engellediğini” belirterek “Türkiye çapında kuraklığı engellemek için tedbirler aldık. Sulama barajlarının sayısını çok arttırdık. Başlangıçta kuraklık vardı, aldığımız tedbirlerle çok az bir sıkıntıyla atlatıyoruz’’ şeklinde konuştu.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtlayan Eroğlu, İstanbul’da suların koku nedenini ise ‘Koku yosunlardan olabilir, ama yaptığımız analizlerde sağlık açısından bir tehlike olmadığı belirlendi’ sözleriyle açıkladı.

Yağışlar, su ve sulama açısından fayda sağladı

Su yılını 1 Ekim’den başlatıyoruz. Geçen sene Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarına kadar yağışlarda %30 civarında azalma vardı. 10 Mayıs – 20 Temmuz arasında, uzun dönem ortalamasına göre çok iyi bir yağış aldık. Bu durum barajlarımıza su, sulama ve buharlaşmayı önlemesi açısından faydalar sağladı.

Kuraklık tehlikesini atlatıyoruz

Türkiye çapında kuraklığı önlemek için tedbirler aldık. Tedbirler alınmasa büyük sıkıntı yaşanabilirdi. Sulama barajlarının sayısını çok arttırdık.Başlangıçta kuraklık vardı, aldığımız tedbirlerle çok az bir sıkıntıyla atlatıyoruz.

Şu anda Türkiye çapında su kısıntısı yok

Türkiye çapında su kısıntısı şu anda yok. Bazı havzalarda en az %20 suyumuz var. Yağış mevsiminin de sonuna geliyoruz. 15-20 Ağustos’tan sonra sulama da olmaz. Dolayısıyla sulama açısından bir problem yok.

Marmara’da içme suyu doluluğu %45 civarında

İçme suyu açısından ise Fırat, Dicle de dahil %48 doluluk var. Kızılırmak’ta %50, Sakarya’da %70, Çoruh’da ise %72 doluluk var. Doğu Karadeniz’de doluluk %75. Gediz’de bir miktar azlık var, doluluğu %28 civarında. Marmara’da ise %45 civarında doluluk var. Enerji maksatlı barajlarda da, bil hassa Çoruh Havzası’nda yeni baraj inşa ettik. İlk defa Çoruh Nehri’ne enerji santraller, hidroelektirik santralleri biz inşa ettik.

Su sıkıntısı yaşanmaması için her türlü tedbiri alıyoruz

Medya, Alibey Barajı’nda, ‘Alibey Barajı artık bitti’ şeklinde fotoğraflar çekiyor. Alibey Barajı bir aktarma barajıydı. Terkos’daki sular aktarılıp, oradan Kağıthane’ye basılırdı. Biz aktarmayı önleyip suyu direk basıyoruz. Alibey Barajı’nı aktarma barajı olmaktan kurtarılmasıyla, oradaki su miktarının bir önemi kalmadı.

7 barajdan su basılıyor

Su sıkıntısı yaşatmamak için her türlü tedbiri alıyoruz. Son yağışlarında faydası oldu. Vatandaş doluluk oranına bakıyor. Istranca derelerinden, yedi tane barajdan su basıyoruz. Yeşilçay’dan Ömerli Barajı’na su basıyoruz. Melen’den de su basıyoruz. B planı olarak da Sakarya Nehri’nden su basıyoruz. İstanbul’u susuz bırakmamak için tedbir aldık. B planını 1 ay önce devreye soktuk. Ama C planımız da var.

Bazı şehirlerimizde su kaçakları var

Bazı şehirlerimizde maalesef su kaçakları var. Şuan da bile Türkiye’de verilen suyun %50’si şebeke kaybı ile kayboluyor.