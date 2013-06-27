T24 LogoT24 Logo
Politika

Veysel Eroğlu: Çapulcularla birlikte ben de biber gazı yedim

Eroğlu: Polis, kovalarken hepimize biber gazı sıktı. Boğazım yandı, gözlerim yaşardı

27 Haziran 2013 10:59

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Gezi Parkı eylemleri sırasında eylemcilerin arasında kalıp biber gazı yediği ortaya çıktı.

Eroğlu, TBMM kulisinde gazetecilerle sohbetinde, Gezi Parkı eylemlerinin yoğun olarak yaşandığı ilk hafta biber gazı yediğini belirterek, şunları anlattı: “Olayların yoğun olarak yaşandığı hafta İstanbul Beşiktaş’ta bir programa katılmıştım. Çıkışta eylemcilerin, (gülerek) çapulcuların arasında kaldım. Onlar bana doğru kaçıyorlardı. Polis, kovalarken hepimize biber gazı sıktı. Boğazım yandı, gözlerim yaşardı. O sırada eylemcilerden bazıları beni tanıdı. Polisi, biber gazını şikâyet ettiler. Korumalar beni arabaya götürdü. İlk kez biber gazı yedim. Bir süre sıkıntısını yaşadım.”  

ETİKETLER

veysel eroğluorman ve su işleri bakanıbiber gazıeylemçapulcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24