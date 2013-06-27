Veysel Eroğlu: Çapulcularla birlikte ben de biber gazı yedim

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Gezi Parkı eylemleri sırasında eylemcilerin arasında kalıp biber gazı yediği ortaya çıktı.

Eroğlu, TBMM kulisinde gazetecilerle sohbetinde, Gezi Parkı eylemlerinin yoğun olarak yaşandığı ilk hafta biber gazı yediğini belirterek, şunları anlattı: “Olayların yoğun olarak yaşandığı hafta İstanbul Beşiktaş’ta bir programa katılmıştım. Çıkışta eylemcilerin, (gülerek) çapulcuların arasında kaldım. Onlar bana doğru kaçıyorlardı. Polis, kovalarken hepimize biber gazı sıktı. Boğazım yandı, gözlerim yaşardı. O sırada eylemcilerden bazıları beni tanıdı. Polisi, biber gazını şikâyet ettiler. Korumalar beni arabaya götürdü. İlk kez biber gazı yedim. Bir süre sıkıntısını yaşadım.”