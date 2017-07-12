Veysel Amca: 15 Temmuz'da darbecilere karşı direndim

Çağlayan metrobüs durağında oğlu için tek kişilik eylem yapan Veysel Kılıç bir süre gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gözaltına alınan Adalet Yürüyüşçüsü Veysel Kılıç'ı evinde ziyaret etti. İktidara çağrı yapan Yarkadaş "Veysel Amca'nın adalet arayışına kulak verin ve keyfi uygulamalardan vazgeçin" çağrısında bulundu. 15 Temmuz'da darbecilere karşı direndiğini belirten Kılıç ise cezaevinde bulunan oğlu için "Adalet istiyoruz, oğlumuz mağdur... Biz mağduruz" dedi.

Gözaltına alındı

Cezaevindeki Hava Harp Okulu öğrencisi oğlu Selahattin Kılıç'ın hakkındaki iddianamenin hazırlanması istemiyle protesto eylemi yapan Veysel Kılıç Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alındı.

"Sessiz protestoya keyfi gözaltı"

Kılıç'ın serbest kalmasının ardından Kadırga'daki evine ziyarete giden Yarkadaş, "AKP iktidarı insanlarımızın feryadına kulak versin. Oğlunun hakkındaki iddianamenin hazırlanmasını isteyen Veysel Amca hiç kimseye zarar vermeden protesto yapıyor. Ama buna rağmen 'güvenliğini sağlayacağız' adı altında keyfi bir biçimde gözaltına alınıyor. Bunun adı keyfiliktir. Devlet, protesto hakkını güvence altına almak zorundadır. Keyfi uygulamalara son verin ve adaleti sağlayın" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Veysel Kılıç ise yaşadıklarını eşi Makbule Kılıç'la birlikte gözyaşlarıyla anlattı. Oğlu Selahattin Kılıç'ın asker olmasını kendisinin istediğini söyleyen Kılıç, şöyle konuştu:

"Üniformayı giydiği gün ona bu Atatürk'ün ordusudur. Atatürk'ün yolundan ayrılma" dedim. Devletin yanında ol dedim. Atatürk olmasa biz namaz kılamazdık. Oğlum askeri okulda öğrenciydi. Bir suçu günahı yok. İddianamesini hazırlasınlar. Yeter biz bittik, sıfırlandık. Genel Başkan Kılıçdaroğlu bize sahip çıktı. Allah ondan razı olsun. Bizim hakkımızı aradı. O yürüyüş büyük bir olaydı. Her gün dua ettim sağ Salim bitirelim diye. O yürüyüşe katılanlardan Allah razı olsun. Bizim darbeyle işimiz yok.

"Darbe gecesi direndim"

Darbe gecesi oradaydım kızımla, belediyenin önünde... Kızımın göğsünü kurşun sıyırdı geçti. Biz gittik direndik. Bize bu haksızlığı yapmayın. Adliyenin önünde bugün bana biri kızdı. Şehitlerimiz var diye.. Ben de 15 Temmuz'da kızımla ölebilirdim belediyenin önünde... O zaman ne olacaktı? Ben direnmek için bilerek isteyerek gittim. Adalet istiyoruz, oğlumuz mağdur.. Biz mağduruz."

Kılıçdaroğlu aradı

Bu arada Kılıç'ı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Veysel Kılıç'la görüştü. Kılıçdaroğlu, Barış Yarkadaş'tan da konuya ilişkin bilgi aldı.