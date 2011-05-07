Vettel'i nazar boncuğu korudu!

T24 - Vettel, kaskının içine yaptırdığı nazar boncuğu resmiyle İstanbul Park pistine çıktı.Red Bull’un son dünya şampiyonu pilotu dünkü antrenman turlarında aracını pistte tutamadı ve bariyerlere çarptı.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si öncesi F1 araçları dün İstanbul Park pistine çıktı. İlk antrenman turlarına pilotların performansından çok, yağan yağmur damgasını vurdu. hazırlanırken, o nazar boncuğu dün Alman pilotu korudu.







Turu tamamlayamadı



Genç şampiyon Vettel, “Fatma’nın gözü” olarak bilinen mavi renkli nazar boncuğu resmini İstanbul’a gelmeden önce kaskının içine yaptırdı. 23 yaşındaki Vettel, resmi yarışta kendisini kötülüklerden koruması için yaptırdığını belirtti.



Alman pilot, “Müslüman ülkelerde mavi göz Hazreti Muhammed’in kızı Fatma’nın gözü olarak biliniyor. Yani Türkiye’de, mavi nazar boncuğunun her yerde insana şans getirdiğine inanıyorlar. Bu durumu araştırdım ve bunun tam bana göre olduğuna inandım. Bana şans getirmesi dileğiyle kaskıma nazar boncuğu resmi yaptırdım” diye konuştu.



Dünkü antrenman turlarında diğer pilotlar gibi zor anlar yaşayan Vettel, kaygan zemin nedeniyle İstanbul Park’ın ünlü 8. virajında aracını pistte tutamadı ve bariyerlere çarptı. Aracının arka kısmı tamamen hasar gören Alman pilot, yara almazken antrenman turlarına devam edemedi. Turun bitimine 27 dakika kala gerçekleşen kaza sonrasında kırmızı bayrakla yarış durduruldu. Vettel’in aracının kaldırılmasının ardından, yaklaşık 10 dakika sonra turlara devam edildi.





Takım arkadaşıyla çarpışmıştı



Böylece geçen yıl İstanbul’daki yarışta takım arkadaş Mark Webber ile çarpışıp kaza yapan Vettel, bu yıl da Türkiye Grand Prix’sine kazayla başladı ancak nazar boncuğu onu belki de daha kötü bir durumdan korumuş oldu.



Bu arada, Michael Schumacher, Paul Di Resta, Pastor Maldonado ve Narain Karthikeyan da ıslak zeminde spin atıp pistten çıkan pilotlar oldu.





Sıralama turu bugün



Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinin sıralama turları bugün yapılacak. Saat 14.00’te başlayacak sıralama turları TRT 1’den naklen yayınlanacak ve İstanbul Park’ta yarın yarışa kimin ilk sırada başlayacağı belli olacak.

Hamilton 319 km hıza ulaştı

GÜNÜN en yüksek hızına ise İstanbul Park pistinde Vodafone McLaren’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ulaştı. Hamilton, ikinci antrenman turlarında 319 kilometre hıza çıkarken, günün en yüksek hızına ulaşan pilotu oldu.

Mercedes GP ilk 4’e girdi

İSTANBUL Park’ta günün en istikrarlı takımı Mercedes GP oldu. Mercedes GP pilotları Michael Schumacher ve Nico Rosberg, iki antrenman turunda da ilk 4’te yer almayı başardı. Nico Rosberg, iki antrenman turunda da ikinci oldu.

En hızlı pilot Button oldu

İSTANBUL Park pistinde dün yağan yağmurun durması ve pistin kurumasıyla pilotlar ikinci antrenman turlarında oldukça hızlandı. İlk antrenman turlarında birinci olan Ferrari pilotu Fernando Alonso, 1.38.670’lik derece yapabilirken, ikinci antrenman turlarının galibi Vodafone McLaren Mercedes’ten Jenson Button, 1.26.456 ile ilk sırayı alıp derecesini 12 saniye daha geliştirdi. İki antrenman turu sonucunda günün en hızlı pilotu Jenson Button oldu.



