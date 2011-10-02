-Vettel İstanbul'da yarışmak istiyor MERSİN (A.A) - 02.10.2011 - Eski Devlet Bakanı ve AK Parti MKYK üyesi Kürşad Tüzmen, Formula 1 Yarışları'nın yeniden İstanbul'da yapılması gerektiğini bildirdi. Tüzmen,Formula 1 sezonunun 14. turu olan ve 23-25 Eylül arasında gerçekleştirilen Singapur Grand Prix'ni izlediğini ve yarışma sonrasında birinci olan Red Bull pilotu Sebastian Vettel'i tebrik ettiğini söyledi. Alman pilot Vettel'le yaptığı görüşmede, ünlü pilotun yeniden İstanbul'da yarışmak istediğini söylediğini ifade eden Tüzmen, ''Böylesine büyük ve dünyada kurumsallaşmış bir yarışın yeniden İstanbul'da yapılması için tüm ilgili kurumların bir araya gelerek görüşmesi gerekiyor'' dedi. Bu tür yarışlarda büyük paraların döndüğüne ve önemli bir ülke tanıtım aracı olduğuna dikkati çeken Tüzmen, ''Böylesine büyük bir yarışın yeniden İstanbul'da yapılması gerektiğine inanıyorum. Vettel, Formula 1 Yarışları'nın İstanbul'da yapılması durumunda, İstanbul'da yeniden yarışmak istediğini söyledi. Bu konuda vakit geçirilmeden girişim başlatılarak bu yarışın bir ayağının İstanbul'a yeniden alınması önem taşıyor'' dedi. Yarışların yeniden İstanbul'da yapılması için Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile de görüşeceğini vurgulan Tüzmen, Türkiye'nin Formula 1 Yarışları'ndan çıkarılmasına sebep olanlardan, yarışın yeniden yapılması için harekete geçilmesini isteyeceğini sözlerine ekledi.