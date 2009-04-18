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Spor

Vettel Çin'de ilk cepte

Formula 1 Çin Grand Prix'si sıralama turları sonunda ilk 3 cepten ikisine Red Bull pilotları yerleşti.

18 Nisan 2009 03:00


Formula 1 Çin Grand Prix'si sıralama turları sonunda ilk 3 cepten ikisine Red Bull pilotları yerleşti. Sebastien Vettel, yarın koşulacak yarışa ilk sıradan başlayacak.

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı Çin Grand Prix'sinin sıralama turlarında en iyi dereceyi elde eden Red Bull takımından Sebastian Vettel, pole pozisyonu kazandı.

Formula 1’de Çin Grand Prix’sinin sıralama turlarında Redbull takımının üstünlüğü vardı.

F1’de yarış kazanan en genç pilot olan Vettel, 1:36.184’lük derecesiyle yarışa ilk cepte başlama hakkını kazandı. 21 yaşındaki Alman sürücü böylece takımı Red Bull'a kurulduğu günden bu yana ilk kez bir yarışa birinci sıradan başlama şansı verdi.

Renault’un İspanyol pilotu Fernando Alonso 1:36.381 ile ikinci sırayı alırken, Red Bull takımının diğer pioltu Mark Webber de 1:36.466’lık derecesiyle üçüncü oldu.


İlk 2 yarışın galibi Jenson Button 1:36.532 ile 5. sırada kalırken, Brawn GP’den takım arkadaşı Rubens Barrichello da 1:36.493’lük tur derecesiyle 4. sırayı aldı.

Formula 1 Çin Grand Prix'si, yarın TSİ 10.00'da başlayacak.

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