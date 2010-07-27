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Dünya

VETERİNERE GÖTÜRÜLEN KAPLAN KAÇTI JOHANNESBURG (A.A)

27 Temmuz 2010 16:05

-VETERİNERE GÖTÜRÜLEN KAPLAN KAÇTI JOHANNESBURG (A.A) - 27.07.2010 - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir kaplan veterinere götürüldüğü kamyonetteki kafesinden kaçarak kayıplara karıştı. Başkent Johannesburg'un 40 kilometre doğusundaki Springs kasabası yakınlarında kaçan kaplanın sahibi Rose Fernandez adlı kadın, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, 140 kilogram ağırlığındaki Panjo adlı kaplanın kafesinin kilidini kırmayı nasıl başardığını bilmediğini söyledi. Panjo'nun insanlara alışık olduğunu belirten Fernandez, kaplana rastlayanların ona "sanki bir köpekmiş gibi" davranarak bir tahta çubuk almalarını ve yüksek sesle "hayır" demelerini istedi. Fernandez, kaplana et, özellikle de tavuk eti verilmesinin de kaplanın mutlu kalmasını sağlayacağını sözlerine ekledi. Kaplanı bulmak amacıyla helikopterle çevreyi tarayan polis ise kaplanın uysal tabiatından Fernandez kadar emin olmadıklarını belirterek, halktan, kaplanın kaçtığı karayolunun etrafından geçerken gözlerini açık tutmalarını ve bir şey görürlerse yetkililere haber vermelerini istedi.

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