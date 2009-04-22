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Bilim / Teknoloji

Vestel'in insansız uçağında sona doğru

Vestel, yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalışılan insansız uçak projesinin deneme aşamasına geldiğini duyurdu.

22 Nisan 2009 03:00

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalışılan insansız uçak projesinin deneme aşamasına geldiğini duyurdu.

Vestel Elektronik'ten İMKB'ye yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulu üyesi Ömer Yüngül tarafından 20 Nisan'da yapılan açıklamalarda belirtildiği üzere, yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalışılan insansız uçak projesinin deneme aşamasına geldiği ifade edildi.

Bugüne dek Vestel Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen projelerin toplam yatırım değerinin 20 milyon dolar olduğu kaydedilen açıklamada, insansız uçak projesinin de söz konusu projelerin içinde en önemli payı alanlardan birisi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Vestel Savunma Sanayi A.Ş.'de dolaylı ve dolaysız toplam iştirak oranının yüzde 30 oranında olduğu hatırlatıldı.

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