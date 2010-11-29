-VESTEL, TSK'YA 8 İNSANSIZ HAVA ARACI ÜRETECEK İZMİR (A.A) - 29.11.2010 - Vestel'in kendi teknolojisiyle üretmeyi başardığı insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için açılan ihaleyi kazandığı, anlaşmanın imzalanmasının ardından üretime başlanacağı bildirildi. Vestel İcra Kurulu Başkanı Ömer Yüngül, yaptığı açıklamada, Vestel'in savunma sanayisinde önem verdiği projeler arasında yer alan insansız hava aracında önemli bir aşamaya geldiklerini belirtti. Dünyada özellikle ABD ve İsrail'in etkin olduğu bu sektörde Türk teknolojisini geliştirmek üzere çalışma başlattıklarını, bütünüyle Vestel mühendislerinin geliştirdiği aracın test uçuşlarını tamamlayarak, TSK ihtiyaçları için açılan ihaleye girildiğini anlatan Yüngül, ''TSK'nın ihtiyaçları için açılan ihaleyi kazandık. Ancak anlaşma henüz imzalanmadı. Kısa bir süre içinde imzalayacağız. Toplam 20 milyon dolarlık bir proje olacak. 2 filoda 2 yer istasyonu ve 8 insansız hava aracı üreteceğiz. Üretimi Ankara'da yapacağız. Bu bizim için iyi bir başlangıç olacak'' dedi. İnsansız hava aracı üretiminin, bir çok dalda teknoloji geliştirme projesi bulunan Vestel için en heyecan verici projelerden birisi olduğuna işaret eden Yüngül, bu alanda biran önce sonuç elde etmek istediklerini ancak savunma sektöründe bu tip projelerin hızlı yürümesinin mümkün olamadığını dile getirdi. -İLK ÜÇ HEDEFİ- TSK için yapacakları üretimin dünya pazarlarına açılmada kendileri iyi bir referans olacağını, ayrıca sivil kullanım için de üretim yapabileceklerini kaydeden Yüngül, ürettikleri hava aracının ABD ve İsrail'in geliştirdiği teknolojinin altında bulunmadığını, gelecekte çok daha iyi olacaklarını ifade etti. Yüngül, dünya pazarında önemli bir yer elde etmeyi planladıklarını belirterek,''İnsansız hava aracı üretimi konusunda 7-8 yıllık periyotta dünyada ilk üçte yerimizi alırız. Şu anda önemli olan ilk ihale sonucu ürettiğimiz uçakların biran önce görevlerine başlaması''diye konuştu. Hava savunma teknolojisinin insansız araçlara yöneldiğini, ABD önderliğinde geliştirilen F 35'in son insanlı savaş uçağı olacağını kaydeden Yüngül, artık ülkeler için yeni rekabet alanının insansız araçlar olduğunu, bu teknolojiye sahip olmanın çok önemli hale geldiğini söyledi. Yüngül, Türkiye'de TAI'nin de insansız hava aracı ürettiğine dikkat çekerek, ''TAI ile başka bazı projelerde işbirliklerimiz var. Şu anda yok ama bu konuda TAI ile gelecekte işbirliğimiz olabilir'' dedi.