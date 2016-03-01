Vestel Rusya'daki fabrikasını kapattı

Vestel 2003'de 15 milyon dolarla açtığı, 2005'teki yangının ardından 8,5 milyon dolar ek yatırımla yenilediği Rusya'daki LCD televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi fabrikasını kapattı.

TurkRus'un haberine göre son birkaç yıldır zarar eden ve kapanmasına kesin gözüyle bakılan fabrikanın ekonomik nedenlerle kapatıldığı açıklandı.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, Rusya’nın ekonomik krize girmesiyle birlikte fabrikayı taşımaya karar verdiklerini ve yer arayışlarının sürdüğünü söyleyerek “Uçak düşürülmesi olayından önce fabrikayı kapamıştık. Bina her yerde bulunur. Makineleri taşıyacağız. Yurtdışına da bakıyoruz ama Türkiye’ye de fabrikayı taşıyabiliriz” dedi.

Vestel’in Moskova yakınlarındaki Aleksandrov kasabasında bulunan fabrikasına 2000’lerin sonunda bazı yabancı gruplar satın almak için teklif vermiş, ancak Zorlu Grubu fiyatı az bularak satmamıştı. Ancak geçen yıllar içinde sıkıntılarını aşamayan ve zarar etmeye başlayan fabrika sessiz sedasız üretimini durdurmuştu.

Zorlu Grubu, Rusya’daki yatırımlarında umduğu başarıyı yakalayamadı. Zorlu Enerji ’nin Moskova’da 1 milyar dolarlık yatırım olarak lanse edilen iki doğalgaz çevrim santrali yatırımında yıllardır sorunlar çözülebilmiş değil. 2007’de devreye girmesi planlanan yatırımlar Moskova yerel yönetimi ile yaşanan sorunlar yüzünden gecikmiş, 2011 sonunda Moskova’da ilk hizmete açılan enerji doğal gaz çevrim santrali ile ilgili sıkıntıların da sonu gelmemişti. Zorlu’nun çıkmaza giren bu tesisleri de satmak istediği ancak bir sonuca ulaşılamadığı belirtiliyor