Vestel 200 yetkili servisini kapatıyor

Küresel kriz nedeniyle yüzde 30’un üzerinde daralan beyaz eşya sektöründe ÖTV indirime rağmen yaşanan sıkıntılar nedeniyle Vestel, Türkiye genelindeki 500 yetkili servisinden 200 tanesini kapatma kararı aldı. Pazar daralması nedeniyle alınan karar sonucu yaklaşık 600 kişinin işsiz kalması sözkonusu.



Referans Gazetesi’nin haberine göre, Vestel yetkilileri pazar daralmasına karşı önlem alınması gerektiğini vurgularken grup olarak bu konuda küçülme kararı aldıklarını belirttiler. Pazar daralmasına uyum sağlamak zorunda olduklarını kaydeden yetkililer “Bazı illerde 7’nin üzerinde yetkili servis vardı ve bunlar bizim için gereksiz yüke dönüşmeye başlamıştı. Servisleri verimliliği artırmak amacıyla kapattık” açıklamasını yaptılar.



Sektörün diğer firmaları ise verimlilik arayışını henüz yetkili servisler boyutunda düşünmüyor. Arçelik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Atilla İlbaş, ne yetkili servislerini de ne de bayilerini kesinlikle kapatmayı planladıklarını vurgularken Indesit Pazarlama Müdürü Elif Tercan da, tüm yetkili servislerine ihtiyaç duyduklarını kesinlikle kapatmak gibi bir planlarının olmadığını açıkladı. Türkiye genelinde 222 civarında yetkili servislerin olduğunu anlatan Tercan, “Amacımız hepsinin bu yıl bizimle kalmasını sağlamak. Hatta onları yeniden yapılandırma sürecindeyiz, servis elemanlarına eğitim veriyoruz ve servis arabalarını yeniliyoruz” dedi.



Türkiye genelinde 360 civarında yetkili servisi olan BSH de, servisleri kapatmayı düşünmüyor.



Daralma 2 ayda tavan yaptı



Bu arada sektörde 2008’in son aylarında başlayan daralma son 2 ayda tavan yaptı. Sektör, iç piyasada yüzde 29, ihracatta ise yüzde 21 küçüldü. İç pazarı canlandırmak isteyen firmalar ÖTV ve KDV almayarak yaptıkları kampanyalarla satışları canlandırmaya çalıştı.



Geçen hafta yüzde 6,7’lik ÖTV indiriminin ardından satışlarda hareketlenme başlasa da önlemlerin zamanında alınmaması nedeniyle sektörde olumsuz gelişmelerin önüne geçilemedi.



Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel Beyaz Eşya da, küresel krizin yarattığı talep daralması ve döviz kurunun yüzde 25 yükselmesi gibi nedenlerle 2008’in son çeyreğinde zarar etmişti. Geçen yılın ilk 9 aylık dönemini 45 milyon 518 bin TL kârla tamamlayan Vestel Beyaz Eşya’nın, yıl sonu kârı ise 30 milyon 816 bin TL olmuştu.



Şirket yılın son 3 ayında 14.7 milyon TL zarar etti. Vestel Beyaz’ın kârı 2007’ye göre ise yüzde 58 oranında azaldı. Şirket toplam satış gelirini yüzde 6,8 artırarak 1 milyar 259 milyon TL’ye çıkarırken, yurtiçi satışları yüzde 12,2, yurtdışı satışları ise yüzde 4,2 arttı. Vestel Beyaz Eşya’da ihracatın toplam ciro içerisindeki payı da yüzde 67,8’den 66’ya geriledi.



Ana markaları Bosch ve Siemens, özel markası Gaggenau ve yerel markası Profilo ile Türkiye beyaz eşya sektöründe yüzde 25’lik pazar payına sahip olan BSH Ev Aletleri’nin de, 2007 yılında 89 milyon 779 bin lira olan net kârı, 2008’de yüzde 20 azalarak 71 milyon 461 bin liraya gerilemişti. Şirketin son çeyrekteki net kârı ise, üçüncü çeyreğe göre yüzde 83’lük düşüşle 5.8 milyon liraya düştü. Arçelik’in ise 2008’in son çeyreğindeki zararı 106 milyon TL’yi aştı. Şirketin 2007’deki yıllık kârı 137 milyon TL iken 2008 sonunda karı yüzde 95 azalarak 6.5 milyon TL oldu.

