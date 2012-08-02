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Kültür-Sanat

'Vertigo', 'Yurttaş Kane'i 50 yıllık tahtından etti

'Vertigo' İngiliz Film Enstitüsü'nün en iyi filmler listesinde birinci sıraya yükselerek 'Yurttaş Kane'i yerinden etti. Yurttaş Kane listede ikinci sırasında yer alırken üçüncü sırada Tokyo Hikayesi var.

02 Ağustos 2012 13:21

İngiliz Film Enstitüsü'nün 'En İyi Filmler' anketinde Alfred Hitchcock'un 1958 yapımı filmi 'Vertigo'  birinci seçildi. İlk kez birinci sıraya yükselen film, 1952'den beri her on yılda bir düzenlenen ankette listenin hep ilk sırasında yer alan Orson Welles'in 'Yurttaş Kane'ini 50 yıllık tahtından indirmiş oldu.

Dünya genelinden 846 film eleştirmeni ve yazarın katılımıyla yapılan ankette James Stewart ve Kim Novak'ın başrollerinde oynadığı 'Vertigo', 'Yurttaş Kane'den 34 oy fazla aldı. 10 yıl önce yapılan bir önceki ankette ise 'Yurttaş Kane'in beş oy gerisinden geliyordu.

Hitchcock, 'Vertigo'yu en kişisel filmi olarak nitelendiriyordu. Film, polis memuru Scotty Ferguson'ın (James Stewart) vertigosu nedeniyle bir meslektaşının çatıdan düşerek ölümüne sebebiyet vermesi üzerine emekliye ayrılmasıyla başlar.

Ardından eski bir dostu tarafından işe alınır. Dostunun eşi Madeleine (Kim Novak) tuhaf davranışlarda bulunmaktadır.

Hikâye San Francisco manzaraları eşliğinde ilerledikçe, ne karakterlerin ne de olayların ilk anda göründüğü gibi olduğu anlaşılır.

Film, Hitchcock'un Scotty'nin vertigosunu yansıtması amacıyla kullandığı kamera hileleriyle de ünlü.

1941 yapımı 'Yurttaş Kane' gibi 'Vertigo' da ilk gösterime sunulduğunda çelişkili eleştirilerle karşılanmış, ancak zaman içerisinde filme hak ettiği değer verilmişti.

Ankette, üçüncü sırada ise Japon yönetmen Yasujiro Ozu'nun Tokyo Hikâyesi yer aldı.


En iyi filmler

1. Vertigo (Hitchcock, 1958)

2. Yurttaş Kane (Welles, 1941)

3. Tokyo Hikâyesi (Ozu, 1953)

4. Oyunun Kuralı (Renoir, 1939)

5. Şafak: İki Kişinin Şarkısı (Murnau, 1927)

6. 2001: Uzay Macerası (Kubrick, 1968)

7. Araştırmacılar (Ford, 1956)

8. Kameralı Adam (Dziga Vertov, 1929)

9. Jeanne d'Arc'ın Tutkusu (Dreyer, 1927)

10. 8 ½ (Fellini, 1963) 

(ntvmsnbc)

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