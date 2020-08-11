Verstappen, zirve yarışında Mercedes'i zorlayabilir mi?

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Son yıllarda Forumula 1'i domine eden Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Red Bull pilotu Max Verstappen'in artık kendi pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ile şampiyonluk yarışı içinde olduğunu söyledi.

Britanya'daki Silverstone pistinde yapılan 70. Yıl GP'sini kazandıktan sonra sürücüler klasmanında Bottas'ı geçen Hamilton ile arasındaki puan farkını 30'a indiren Verstappen'in Ferrari'nin arabasının beklenenden çok daha yavaş olması göz önüne alındığında Mercedes pilotlarını yenebilecek tek pilot olduğu düşünülüyor.

Hamilton ve Bottas'ın Verstappen'in gerisinde kaldığı yarışın ardından konuşan Wolff, F1'de bu sene zirve mücadelesi olacağını düşündüğünü belirtti.

Wolff, "Herkes bu sene Mercedes'in rahatça kazanacağını düşünüyordu; bakın işte böyle olmadı. Bugün pistteki en hızlı araba değildik" dedi.

Red Bull patronu Christian Horner ise zirve yarışı ile ilgili yorum yapmadan önce daha fazlasını görmesi gerektiğini söyledi.