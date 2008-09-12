Versailles Disneyland'a döndü!

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Fransız saraylarının önde gelenlerinden Versailles’da şu aralar XIV. Louis’nin mermer heykelinin yanında Michael Jackson’la evcil şempanzesi Bubbles’ın porselenden heykeli duruyor. Çünkü sarayda ABD’li modern sanatçı Jeff Koons’un çarpıcı renklerde dev hayvan şeklindeki balonları ve diğer eğlenceli heykellerinden oluşan, 14 Aralık’a kadar sürecek bir sergi açıldı.Sıradışı objelerle dolu sergi, kimine göre Fransa’nın geleneksel kültür kalesini kaybetmekte olduğunun işareti. Geleneksel sanat anlayışına sahip çıkan küçük bir grup açılışta Koons’u ve sergiyi protesto etti. Gazeteci Anne Brassie’ye göre, Koons’un Veronese ve Bernini’nin başyapıtlarının yanı başına konan tavşan ve köpek heykelleri Versailles’a değil, Disneyland’e layık. Bir yazarlar birliğinin başkanı olan ve protesto sırasında kadife kaplı, altın rengi bir taç giyen Arnaud-Aaron Upinsky’ye göreyse sergi, cumhuriyete ve onun sanatına saygısızlık ve hakaret.Koons ise XIV. Louis’nin 17. yüzyıl kraliyet gücünün sembolü haline getirdiği sarayla alay etmek gibi bir niyeti olmadığını söylüyor: “Versailles’da sergi açma şansına sahip olduğum için çok memnunum. Versailles’a ve ziyaret eden eden herkese saygı duyuyorum.” 53 yaşındaki sanatçı, XIV. Louis’nin heykelinin yanında kendi heykelini yerleştirmesi, bir zamanlar Marie Antoinette’in kullandığı küçük odaya elektrikli süpürgeler koyması gibi işleriniyse ‘şakacı’ olarak niteliyor.Koons’u destekleyenler, dev balonun ‘Aynalı Salon’a zarafet kattığı, gerçeğinden hayli büyük bir vazo dolusu çiçek heykelininse bir zamanlar kraliçelerin kullandığı çiçekli duvar kâğıdı kaplı yatak odalarıyla eşsiz bir uyum sergilediği fikrinde. Beyaz ve altın sarısı boyalı parlak Michael Jackson ve şempanzesiyse gösterişli XIV. Louis heykelinin önüne geçerek dikkatleri üzerine topluyor.Fransız sanat eleştirmenleriyse bu sıradışı etkinliğin tadını ince esprileri eşliğinde çıkarıyor. Eleştirmen Didier Rykner, online sanat dergisi La Tribune de l’Art’ta, La Cicciolina olarak tanınan, sonradan İtalyan parlamentosunda milletvekili seçilen eski porno yıldızı ve Koons’un eski eşini kast ederek; “La Cicciolina’ı XIV. Louis’nin yatağında resmedebilirim” ifadesini kullandı.