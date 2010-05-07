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Dünya

Versace'den tarihin en büyük tazminat cezası

Amerikan mahkemeleri ünlü İtalyan markası Versace'nin taklik ürünlerini satanlara tarihin en büyük tazminat cezasını verdi.

07 Mayıs 2010 03:00

T24-  Versace'nin ABD'nin Los Angeles kentinde taklit ürünlerini satan mağazalar aleyhine açtığı dava dün sonuçlandı.


BBC'nin haberine göre, mahkeme taklik Versace satan 70 mağazayı, ünlü markayı zarara uğrattıkları gerekçesiyle toplam 20 milyon dolar (yaklaşık 35 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum etti.


BBC, cezanın bugüne kadar taklit ürün satanlara karşı uygulanan en büyük ceza olduğunu duyurdu.


Versace'nin yürütme kurulu başkanı Gian Giacomo Ferraris, tazminat cezasını “tarihi bir karar" olarak niteleyerek, kararın taklit ürünlerle gerçek markaları milyonlarca dolar zarara uğratanlar için önemli bir caydırıcı unsur olacağını söyledi.


Lüks İtalyan markası Versace geçen yıl 359 milyon dolar gelir elde etmişti.


Ancak küresel ekonomik kriz nedeniyle talebin düşmesi üzerine geçen yıl işçilerin dörtte birini işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

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