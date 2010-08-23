-VERİ TOPLAMA MİSYONU TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Gazze'ye yardım gemilerine İsrail askerleri tarafından yapılan saldırı ve sonuçlarını incelemek için kurulan ''Uluslararası Veri Toplama Misyonu'' heyetinin, 22-29 Ağustos tarihlerinde Türkiye'de temas ve incelemelerde bulunacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, heyetin Ankara, İstanbul ve İskenderun'da temaslarda bulunacağı ve Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından kabul edileceği bildirildi. Heyetin ayrıca, Ulusal Araştırma ve İnceleme Komisyonuyla bir araya gelmesinin, saldırıda yaralanan ve mağdur olan tanıkları dinlemesinin ve ilgili bakanlık ve kurum yetkilileriyle görüşmesinin beklendiği kaydedildi. Heyetin Mavi Marmara, Defne Y ve Gazze gemilerinde incelemelerde bulunacağı bildirildi. Açıklamada, ''BM İnsan Hakları Konseyi'nin, insan hakları ve temel özgürlüklerin evrensel düzeyde korunması ve geliştirilmesinde bugüne kadar gerçekleştirdiği önemli faaliyetler ve sergilediği çabalar ışığında, insan hakları alanında uzman, saygın şahsiyetlerden oluşan anılan misyonun hazırlayacağı rapor, 9 insanın hayatını kaybettiği olayla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşımaktadır'' denildi. Bakanlık, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2 Haziran'da kurulan Veri Toplama Misyonu heyetine çalışmaları sırasında her türlü kolaylığın gösterileceğini de bildirdi.