Verheugen: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen "Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin AB'ye olduğundan daha çok ihtiyacı var" dedi. Verheugen, Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti, Türkiye'nin birliğe üye olmasının, Batılı demokrasilerle Müslüman dünyası arasında ilişkilerin sorunsuz ilerlemesine katkı sağlayacağını belirtti.



Alman radyosuna demeç veren Verheugen, "Türkiye'nin Batılı devletler topluluğunda sağlam bir yer edinmek yerine başka bir yol tutması halinde neler olacağını düşünmek gerek. Bu riski almasak iyi olur" ifadesini kullandı.



Verheugen, "Sadece stratejik öneme sahip diye de, Türkiye'ye AB üyeliği koşullarını hafifletmek gibi bir durumun söz konusu olmayacağı görüşünü savundu.



Verheugen, Fransa ve Almanya'nın otaya attığı imtiyazlı ortaklık fikrine de karşı çıktı ve "Türklerin zaten zaten bir gümrük birliği var. Bunun dışında Türkiye'ye sahip olmadığı ne verilebilir bilmiyorum ifadesini kullandı.