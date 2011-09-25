'Vergisi ödenmedi, Piri Reis jeneratörsüz gitti'

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Gemi uzun süre çalışmadı

Ödenek bekliyor



Eski başçarkçı da ‘Uğurlar olsun’ dedi

Yaşlı ama donanımlı

Güney Kıbrıs’ın Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama girişimlerine misilleme olarak bölgeye inmesine karar verilen araştırma gemisi ‘Piri Reis’ dün yola çıktı. 33 yaşındaki Piri Reis Türkiye’de çok amaçlı araştırmalar yapabilecek tek gemi. Geçen yaz makine arızasından dolayı uzun süre sefere çıkamayan gemi, makine ve jeneratörleri yenilenemeden yola çıktı. Ana makine ve jeneratörleri gümrükten alınamadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli ‘‘200 bin lira tutan KDV’yi ödeyemediğimiz için ana makina ve jeneratörler gümrükte kaldı’’ dedi.Radikal'in haberine göre, 1978’de Alman Schiffweft Diedrich Oldesrum tersanesinde yapılan Piri Reis, ‘Güney Akım Doğalgaz Güzergâhı Etüdü’ ve ‘Demersal Balık Stoklarının Belirlenmesi Projesi’ dahil 200 kadar çalışmaya katıldı.Gemi, 2003’te de ödenek yetersizliğinden dolayı uzun bir müddet bilimsel seferlere çıkmadı. Nisan 2011’de de makine dairesindeki arızadan dolayı limana çekildi. Temmuzda makine arızasının giderilmesi ve yaşlı olmasından dolayı baştan sona yenilenmek üzere Tuzla tersanesine çekildi. İletişim, konumlama sistemi, oşinografik, biyolojik, jeolojik-jeofizik ekipmanları ve dış bakımları son teknoloji ile donatıldı. Ana makine ve jeneratörler eskiydi. Yaklaşık 1 milyon lira tutan parçalar yurtdışından sipariş edildi. Lakin üniversite KDV’yi hesap etmemişti. Sipariş 200 bin liralık KDV ödenemediği için İzmir gümrüğünde kaldı. Geminin masrafları ise DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından karşılandı.Güney Kıbrıs’la gerilim üzerine apar topar Akdeniz’e açılan geminin arızadan dolayı uzun bir süre çalışamaması iddiaları üzerine Benli şunları söyledi: ’’Geminin bakımını bu yıl Tuzla’da yaptırdık, 30 gün kaldı tersanede. Makine arızasından dolayı da gemi birkaç ay çalışmadı. Gemi eskidiği için de tersanede 30 gün boyunca baştan sona elden geçirildi. Bütün teçhizatın baştan sona son teknolojiye göre montajını yaptık, sadece makine ve jeneratörleri yenilenemedi. Ana makine ve jeneratörler ise ödenekte KDV’yi hesaplayamadığımız için gümrükte kaldı. 200 bin lira KDV bedeli ödenmediği için geminin makine ve jeneratörleri yenilenemedi. KDV’den muaf yazısı alınamadığı için gümrüklerde bekletilmektedir. KDV’den muaf olması durumunda makine ve jeneratörleri gümrükten çektiğimiz zaman gemiye hemen montaj edeceğiz.’’Piri Reis dün Urla’dan yola çıkarken ilk ‘başçarkçı’ Bilal Nuriler de gemiyi sefere gönderenler arasındaydı. Sismik cihazlar ve 1.5 km uzunluğunda sismik alıcı hortum yüklenirken mürettebat alana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Füzün ve Prof. Dr. Avni Benli gemiyi uğurladı. Füzün, “Piri Reis Doğu Akdeniz’de TPAO öncülüğünde doğalgaz ve petrol araması yapacak. Gemide 3’ü kaptan 3’ü çarkçıbaşı olmak üzere 11 mürettbat var. 8’i Deniz Bilimleri Enstitüsü, 2’si TPAO’dan 10 kişilik bilim heyeti buluyor” dedi.Piri Reis kıyıya yanaşmadan 15-20 gün araştırma yapabiliyor. Boyu 36 m, eni 8.10 m, draftı 2.30- 2.8 m, yüksekliği 3.8 m, tonajı 300 grosston, 80 netton. Gelişmiş iletişim ve konumlama sistemine, oşinografik, biyolojik, jeolojik-jeofizik ekipmanlara ve laboratuvara sahip.