-VERGİLERE YÜZDE 7,7 ZAM ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Çeşitli vergi ve harçlarda yeni yılda uygulanacak maktu tutarlar belirlendi. Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan düzenlemeler ile 2011 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi ve harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlandı. Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar da aynı oranda artırıldı.