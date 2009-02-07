Vergiler sıfırlandı, Erdoğanlar ortak oldu!

Tempo24



Başbakan Tayyip Erdoğan ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki Ekrem Tosun plemiği faklı bir olayı da ortaya çıkardı.



Başbakan Erdoğan'ın Amerika'da yaşayan oğlu Necmettin Bilal Erdoğan ile abisi Burak Erdoğan'ın karısı Sema Erdoğan'ın Atagold adlı altın firmasına ortak oldukları ortaya çıktı.



Atagold Kuyumculuk AŞ 1995 yılında kurulmuş bir firma olarak İTO kayıtlarına yer alıyor.

Çiğdem Kamer ve Keriman Kamer yapılan işlemlerle ortaklıktan ayrılıyor ve yerlerini Başbakan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve diğer oğlu Burak Erdoğan'ın eşi Sema Erdoğan alıyor. Sema Erdoğan aynı zamanda şirketin yönetim kurlunda da bulunuyor. Hükümetin değerli taşların ithalinde vergilerin sıfırlandırılmasına gitmesi tarihleri ile Bilal Erdoğan ve Başbakan'ın gelini Semra Erdoğan'ın Atagold'a ortak oldukları tarihler bir birine çok yakın.



Bilal Erdoğan, Sema Erdoğan, Atasay Kamer, Simay Kamer ve Çiğdem Kamer'in ortak olduğu Atagold'un mali müşavirliğini ise Ekrem Tosun yapıyor. Bilal Erdoğan ve Sema Erdoğan Amerika'da yaşadıkları için Atagold firmsı yönetim kurulundaki oy yetkilerini kullanma hakkı ise noter vekaleti ile Ekrem Tosun'a verilmiş durumda.



Bu ne tesadüf?



AKP hükümeti 2004 yılında Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle; elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia gibi değerli taşların, satışında uygulanan KDV kalktı. Şimdiye kadar, yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olan bu tür değerli taşların satışı, 1 Ağustos 2004 tarihinden itibaren KDV’den müstesna oldu. Kanun 31 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5228 sayılı Yasa’nın 15.maddesi ile değiştirilen KDV Yasası’nın, 17/4-g maddesi ile yürülüğe girdi.





Atagold Kuyumculuk AŞ'nin merkezi İstanbul Yenibosna olarak biliniyor. Şirketin kuruluş sermayesi ise kayıtlarda 500.000 TL olarak görünüyor.