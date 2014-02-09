Vergiden muaf tutulan 'ibadethanelere bağış'ta patlama oldu

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

İbadethaneler ve din eğitimi verilen tesislere yapılan bağış ve yardımların da şirketlerin kazancından indirilecek istisnalara dahil edilmesi, dini amaçlı bağış ve yardımlarda patlamaya neden oldu.

Kurumlar Vergisi beyannamelerine dayanılarak yapılan hesaplamalara göre, 2011 yılında 943 milyon lira olan şirketlerin yaptığı bağış ve yardımlar toplamı 2012 yılında üçe katlanarak 2 milyar 837 milyon liraya yükseldi. Bu tutarın 2013 yılında 5 milyar liraya yaklaştığı tahmin ediliyor.

Bağış ve yardımlardaki patlamayı Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, vergi muafiyeti kapsamındaki bu yardım ve bağışlar nedeniyle devletin vazgeçtiği vergi tutarının açıklanmasını istedi. Türeli, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde, 2007 yılından bu yana, hangi amaçla, nereye, ne kadar bağış ve yardım yapıldığını sordu.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 2012 yılında yapılan değişiklikle “mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislere” yapılacak bağış ve yardımların da vergi muafiyeti kapsamına alındığına dikkat çeken Türeli’nin, Maliye Bakanı’na yönelttiği sorular özetle şöyle:

“- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, 2007’den bu yana yıllar itibarıyla kaç mükellef ne kadar yardım ve bağışta bulunmuştur? Yapılan bağış ve yardımlar neticesinde, devletin vazgeçtiği kurumlar vergisi tutarı ne kadardır?

- Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, 2007’den bu yana yıllar itibarıyla kayda geçirilen bağış ve yardımların toplam tutarı ne kadardır? Bu kapsamda ne kadarlık bir vergiden vazgeçilmiştir?”