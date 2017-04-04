Vergiden kaçınma hak mı; 'Muhasebe Hileleri' raflardaki yerini aldı

Doç. Dr. Murat Batı'nın, "Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı" adlı kitabı, raflardaki yerini aldı. Kitapta, muhasebe hilelerinin vergi mevzuatı kapsamında nasıl ele alındığı irdeleniyor.

"Vergiden kaçınma" ve "peçeleme" konularının ele alındığı kitapta, vergiden kaçınmanın, vergi mevzuatı kapsamında bir boşluk olduğu; bu nedenle kaçınma mekanizmasının işleyişinin mükellef adına bir hak olup olmadığı tartışılıyor.

"Kaçınma" ile "peçeleme" arasındaki farkların detaylı bir şekilde ele alındığı kitapta, aynı zamanda idari, teorik, yargısal ve doktrinel örnekler vererek karşılaştırmalar yapılıyor.

Kitap; denetim firmaları, YMM Ofisleri, SMMM ofisleri, vergi ile ilgilenen üniversite öğrencileri, akademisyenler ve uygulamadaki profesyonellere de hitap ediyor.

Kitabın konu başlıkları şöyle:

-Genel Olarak Hile Kavramı

-Muhasebe Açısından Hata

-Muvazaa

-Türk Vergi Mevzuatında Hile–Hata– Muvazaa Kavramı

-Vergiye Karşı Tepkiler

-Vergi Kanunlarında Hile ve Muhasebe Hilesi

-Vergi Hukukunda Peçeleme

-Türk Vergi Sistemi Uygulamasında Bazı Muhasebe Hileleri ve -Peçeleme Yöntemleri

-Finansal İşlemlerde Genel Olarak Kaçınma Mevzuu

-Konunun Türk Vergi Mevzuatındaki Yeri ve Önemi ile İlgili Doktrinel, İdari ve Yargısal Görüşler