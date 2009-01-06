Vergide elektronik dönemi

Üçüncü aşaması tamamlanan Vergi Daireleri Otomasyon Projesiyle (VEDOP) mayıstan itibaren vergiyle ilgili bütün işlemler elektronik ortamda yapılacak ve takip edilecek



Vergi dairelerinin internet tabanlı online çalışmasını sağlayacak sistemle Türkiye çapında 585 mal müdürlüğü de otomasyona geçirilecek. VEDOP-3 ile beyannameden sonra tahsilat, haciz, arşivleme ve takip işlemlerinin de elektronik ortamda yapılması sağlanacak.

Bu sistemde bilgilerin yedekleneceği “İş Sürekliliği Merkezi” Ankara’da faaliyete geçirildi. Olağanüstü Hal Merkezi ise önümüzdeki birkaç ay içinde Konya’da açılacak. Dokümantasyon yönetimi ve iş akış sisteminin internet ortamına alınmasıyla birlikte bütün yazışmalar elektronik ortamda yapılacak.



Keyfi sorguya önlem



VEDOP-3’le birlikte bilgi işlem merkezindeki ‘LOG Kayıt Sistemi’ güçlendiriliyor. Aralarında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bulunduğu bazı kamu görevlileri ve siyasilerin usulsüz şekilde mal varlığı ve vergi sorgulamasına alınmasının ardından bütün şifreler yeniden güncellendi. Yeni sistemde sorgulama yapanlar ve yapılanlar, anında sistemde görülecek. Bu kişilere yaptığı sorgulamalara ilişkin özet bilgi de gönderilecek.



Online vergi dairesi yolda



Vergi daireleri online çalışacak. Mevcut sistemde işlemler yapılıyor, ancak bunlar 1 gün sonra görülüyor.



e-Tahsilat’a geçilecek



Vergi, ceza ve gecikme zamları, elektronik ortamda tahsil edilecek. 3 banka, buna ilişkin yazılım işlemlerini başlattı. Bankaların bu yıl e-Tahsilat işlemine yönelik yazılım işlemlerini tamamlamaları istenecek.

Bu sistemde banka vergiyi tahsil ettiği anda vergi dairesindeki “mükellef cari hesabına” işlenecek. Bu şekilde mükellefin vergiyle ilgili durumu da ekrandan anında görülebilecek. Bu uygulama “Borcu yoktur” yazısının alımı ve benzeri durumların yarattığı sıkıntıyı da ortadan kaldıracak.



Cari hesap internette



Mükellef Cari Hesabı oluşturulacak. Bu sistemde, vergi mükelleflerinin bütün vergi borç ve alacakları banka hesaplarında olduğu gibi tek kalemde gösterilecek. Borç ve alacak bir potada eritilecek ve hesapta borç ya da alacak rakamı yer alacak.



e-Fatura kesilecek



Pilot uygulaması devam eden e-Fatura sisteminde belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi öngörülüyor. e-Fatura sistemine büyük mükelleflerden başlanarak, aşamalı şekilde geçilmesi planlanıyor.



e-Haciz dönemine geçilecek



Devletin vadesi geçen vergi alacaklarının tahsili için elektronik ortamda haciz işlemi gerçekleştirilebilecek. Bunun için bankaların yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Trafik Tescil ile elektronik bağlantılar kurulacak. Otomasyon sistemi ve veri paylaşımı yoluyla, vergi borcunu ödemeyen mükellefin banka hesabının durumuyla, gayrimenkul, araba ve diğer mal varlıkları anında görülebilecek. e-Haciz sisteminde herhangi bir yazışmaya gerek olmadan elektronik ortamda bütün icra işlemleri yapılabilecek.



Defterler elektronik ortamda



Merkezi sistem kanalıyla, vergi denetim elemanlarının defter ve faturalara internet ortamında ulaşmaları temin edilecek.



Otomatik Arşiv Sistemi



Bütün veriler aynı anda arşive de yüklenecek. Güncel olmayan veriler, burada depolanacak.



