-VERGİDE BEYAN SÜRESİ UZADI ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Maliye Bakanlığı, Ekim ayına ait katma değer vergisi beyannamelerini verme süresini 1 gün, muhtasar beyannameleri verme süresini ise 2 gün uzattı. Mevzuat gereği 23 Kasım akşamına kadar verilmesi gereken Ekim ayına ait muhtasar beyannameler ile 24 Kasım akşamına kadar verilmesi gereken Ekim ayına ait KDV beyannameleri, 25 Kasım Perşembe akşamına kadar Gelir İdaresi ya da ilgili vergi dairelerine ulaştırılabilecek. Söz konusu vergilerin ödeme sürelerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.