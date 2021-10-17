Vergi uzmanı Ozan Bingöl: Artan bütçe açıkları, yeni vergi artışı ve zamların habercisi

İlk 9 ayda vergi gelirleri yüzde 39.7 arttığı halde bütçe açığının 61.1 milyar liraya ulaştığını söyleyen Dr. Ozan Bingöl, “Artan bütçe açıkları yeni vergi ve oran artışlarının, zamların habercisi” dedi. Bingöl, “Yüksek bütçe açıkları kamu harcamalarında bir şeylerin yanlış gittiğine işaret ediyor” dedi. Her yıl artan bütçe açıklarının yeni vergi ve oran artışlarının habercisi olduğunu vurgulayan Bingöl, “Son 4 yıldır mali disiplin tamamen bozuldu. Bunu en bariz şekilde bütçe dengesindeki bozulmadan görebiliyoruz. 2019'dan itibaren faiz dışı denge de bozularak negatife döndü. Bunun anlamı artık borç faizini ödemek için de borçlandığımızdır” diye konuştu.

"Vergi rekortmeni 84 milyon vatandaş oldu"

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre İlk 9 ayda 149.9 milyar lira olan gelir vergisi tahsilatının büyük bir kısmının işçi ve memurlardan kesilen gelir vergisi olduğunu belirten Bingöl, “Kurumlar vergisinde ise tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 67'de kaldı. Yaklaşık 950 bin kurumdan 121.6 milyar lira tahsilat yapıldı” dedi.

9 aydaki vergi tahsilatının yüzde 51.3'ünün yani 414.1 milyar lirasının sadece iki dolaylı vergiden (ÖTV ve KDV) elde edildiğini vurgulayan Bingöl, “Vergi rekortmeni yine 84 milyon vatandaş oldu” dedi.

"Eşel mobil sistemiyle ÖTV'den alınan vergi sadece yüzde 5.6"

Ozan Bingöl, 9 ayda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatının geçen yıla göre sadece yüzde 5.6 artarak 150.8 milyar TL olduğunu belirterek, “Vergi kalemleri içinde önceki döneme göre artış oranı en düşük vergi ÖTV oldu. Eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıttan alınmayan ÖTV'nin bundaki payı yüksek” dedi.