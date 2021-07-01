Vergi usülsüzlüğü suçlamaları yöneltilmişti; Trump Organizasyonu'nun CFO'su teslim oldu

Trump Organizasyonu'na bağlı olarak hakkında suçlamalar yöneltilen şirketin baş muhasebe sorumlusu (CFO) Allan Weisselberg, vergi usulsüzlüğü suç soruşturması kapsamında teslim oldu

The New York Times gazetesinin aktardığına göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi Trump Organizasyonu ve şirketin CFO'su Allan Weisselberg hakkında Manhattan Bölge Savcılığı’nın yürüttüğü vergi usulsüzlüğü suç soruşturması kapsamında yöneltilen suçlamaların ardından CFO Weisselberg, teslim oldu.

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Bu davada eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında kişisel soruşturmalar yöneltilmesi beklenmiyor. Davada Allan Weisselberg ve Trump Organizasyonu'yla bağlantılı birkaç yönetici hakkında vergi usülsüzlüğü suçlamaları yönelmesi bekleniyor.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.