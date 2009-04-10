Vergi rekortmenleri meçhul

Başkanlığını Mehmet Koç’un yaptığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, bu yıl bir ilke imza atarak, vergi rekortmenleri listesi konusunda "suskun" kalma formülünü benimsedi.



Başkanlık, "İsteyen gider, vergi dairelerini tek tek dolaşıp, kimin vergi rekortmeni olduğunu bulmaya çalışır" havasına girince, İstanbul’un, belki de Türkiye’nin 2008 yılı gelir vergisi rekortmeninin kim olduğu ortaya çıkarılamadı.



İstanbul’daki önde gelen vergi dairelerinin panolarına da 2008 yılı gelir vergisi tahakkuklarının yer aldığı liste asılmadı. Bazı yetkililer, "Doğru bilgi akışı sağlayamadık" savunması yaparken, biri gerçeği itiraf etti: "İstanbul’da vergi rekortmenleri açıklanmayacak."



Sanatçı, doktor ve avukatlar da kaldı



Bu yıl her vergi dairesinin kendi rekortmen listesini kendi açıklayacağını vurgulayan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı yetkilisi, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu sistem nedeniyle geçtiğimiz yıllarda açıklanan bazı detaylı bilgiler de listelerde yer alamayacak. 2008 yılı vergi rekortmeni sanatçıları, avukatları, doktorları da listelenmiş şekilde göremeyeceksiniz."



Şimdilik Türkiye’de Koç önde görünüyor



Bugüne kadar gelir vergisi rekortmenlerini açıklayan iller dikkate alındığında, beyanını Ankara’da yapan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2008 yılı için tahakkuk eden 18 milyon 14 bin liralık vergisiyle, Türkiye genelinde de yarışı önde götürüyor. İstanbul’daki rekortmen henüz bilinmediği için, Türkiye rekortmeni de henüz kesin olarak bilinmiyor.



İTO ödülü nasıl verecek?



İstanbul Ticaret Odası (İTO), yıllardır İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın (eski adıyla Defterdarlık) açıkladığı listeleri baz alarak, gelir vergisi rekortmeni üyelerini ödüllendiriyordu. Nitekim, geçen yıl nisan ayında, 2007 yılı gelir vergisi rekortmenleri için İTO’da tören düzenlenmişti. Törene Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan katılmıştı. O yıl rekortmen olan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, ödülünü İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın elinden almıştı.