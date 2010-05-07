Vergi rekortmenleri listesi açıklandı

T24-



Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde geçen yıl 3'üncü olan Ziraat Bankası, bu yıl ilk sıraya yerleşti. Ziraat'i 1 milyar 92 milyon 204 bin 822 liralık vergiyle Garanti Bankası, 1 milyar 23 milyon 12 bin 494 liralık vergiyle de BOTAŞ izledi.



Geçen yıl kurumlar vergisi rekortmenler listesinde ilk 2 sırayı alan Turkcell ve Türk Telekomünikasyon A.Ş, bu yıl yine ilk 10'a girdi.



Akbank, 769 milyon 275 bin 547 liralık vergiyle listede 4'üncü, İş Bankası 756 milyon 475 bin 779 liralık vergiyle 5'inci, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ise 696 milyon 53 bin 432 liralık vergiyle 6'ncı sırada yer aldı.



Bu kuruluşları takip eden Halk Bankası'nın kurumlar vergisi tutarı 546 milyon 944 bin 977 lira, Turkcell'in 521 milyon 5 bin 548 lira, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 465 milyon 750 bin 157 lira, Yapı ve Kredi Bankası'nın da 382 milyon 540 bin 491 lira oldu.



İlk 100'e 27 banka girdi



Türkiye'nin 2009 yılı gelirleri için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk eden ilk 100 mükellefinin 27'sini bankalar oluşturdu.



Listede, ilk 10'da bulunan Ziraat, Garanti, Akbank, İş Bankası, Türkiye Halk Bankası, Merkez Bankası ve Yapı ve Kredi'nin yanı sıra Vakıflar Bankası, Denizbank, Finansbank, ING Bank, İller Bankası, HSBC Bank, Asya Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Şekerbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Anadolubank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Fortis Bank, Citibank, Eurobank Tekfen, Müflis Marbank Marmara Bankası, Alternatif Bank ve isminin açıklanmasını istemeyen bir başka banka yer aldı.



Listenin 67'inci sırasında bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bankanın kurumlar vergisi tutarı 25 milyon 226 bin 581 lira, 75'inci sıradaki ve tasfiye işlemleri devam eden Müflis Marbank Marmara Bankası'nın vergisi de 22 milyon 23 bin 404 lira olarak belirlendi.



62 rekortmen İstanbul'dan



Kurumlar vergisi listesinde ilk 100 rekortmenin 62'si İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'nın 23, Kocaeli'nin 3, İzmir ve Manisa'nın 2'şer, Kayseri, Adana, Mardin, Muğla, Balıkesir, Rize, Bursa ve Kütahya'nın ise 1'er şirketi bulunuyor.



Türkiye'nin büyük şirketlerinden TÜPRAŞ listeye 15, Ford Otomotiv 22, Petrol Ofisi 23, Anadolu Efes Biracılık 24, Türk Hava Yolları 29, Türkiye Petrolleri 36, Koza Altın İşletmeleri 49, OPET 50, Coca Cola 55, Vestel 65, Migros Türk T.A.Ş 93'üncü sıradan girdi.



Kurum başına ortalama kazanç 194.7 bin lira

Nisan ayında 572 bin 149 mükellef kurumlar vergisi beyannamesi verdi. Bu beyannamelerde 111 milyar 413 milyon 566 bin 686 lira gelir bildiriminde bulunuldu. Mükelleflere de söz konusu gelir karşılığı 22 milyar 274 milyon 156 bin 983 lira vergi tahakkuk ettirildi.



Türkiye genelinde 2009 vergilendirme dönemi için yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamında bir önceki döneme göre yüzde 30,94, tahakkuk eden vergide ise yüzde 31,19 oranında artış kaydedildi.



Beyanda bulunan mükellefler, kurum başına ortalama 194 bin 728 lira kazanç bildirdi. Bunların ortalama vergisi de 38 bin 931 lira olarak belirlendi.



En fazla beyan artışı Ankara'da



Türkiye genelindeki kurumlar vergisi beyannamelerinin 213 bin 96'sı İstanbul'da verildi. İstanbullu mükellefler bu beyannamelerde 56 milyar 615 milyon 568 bin 82 lira kazanç bildirdi. Buna tahakkuk eden vergi de, 11 milyar 320 milyon 301 bin 281 lira olarak hesaplandı. Böylece İstanbul'da beyan edilen matrahta yüzde 5,92 artış oldu.



Ankaralı 66 bin 521 mükellef ise 31 milyar 772 milyon 278 bin 429 lira gelir beyan etti. Bu gelire de 6 milyar 350 milyon 876 bin 808 lira vergi tahakkuk ettirildi. Bu şekilde Ankara'da beyan edilen kurumlar vergisi matrahında yüzde 58,36, tahakkuk eden vergide de yüzde 57,98'lik artış sağlandı.



İzmir'de ise vergi matrahı geçen yıla göre yüzde 0,33 oranında düşüş gösterdi. İzmir'de 40 bin 589 mükellefin vergi beyannamelerinde 4 milyar 16 milyon 249 bin 684 lira gelir yer aldı. Bunun vergisi de 802 milyon 525 bin 571 lira olarak gerçekleşti.



3 büyük ilin vergi beyannamelerine göre de toplam beyannamelerin yüzde 37,24'ü İstanbul'da, yüzde 11,63'ü Ankara'da, yüzde 7,09'u da İzmir'de verildi. Türkiye'deki toplam kurum kazançlarının yüzde 50,82'si İstanbul'da elde edildi. Ankara'nın matrah içindeki payı yüzde 28,52, İzmir'in yüzde 3,60, diğer illerin ise yüzde 17,06 oldu.