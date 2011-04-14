-VERGİ REKORTMENLERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - 2010 vergilendirme dönemi gelir vergisi sıralamasında ilk sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç, 22 milyon 893 bin 850,40 lira tahakkukta bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2010 yılı gelirleri için Mart ayında verilen yıllık gelir vergisi ile gayri menkul sermaye iradı (GMSİ) beyannameleri üzerinden yapılan değerlendirmeleri tamamladı ve Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyecek 100 ismini belirledi. Gelir vergisinde ilk 100 mükellef arasına İstanbul'dan 85, Ankara'dan 6, İzmir'den 3, Bursa'dan 2, Burdur, Eskişehir, Kayseri ve Afyonkarahisar'dan da 1'er mükellef girdi. Bu arada, ilk 100'deki listede 21 mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Sadece GMSİ beyanında bulunarak, Türkiye'nin en fazla kira geliri elde eden ilk 100 mükellefinin ise 83'ü İstanbul'dan, 4'ü Ankara'dan, 4'ü İzmir'den, 3'ü Bursa'dan, 2'si Düzce'den, 1'i Bolu'dan, 1'i Samsun'dan, 1'i Adana'dan, 1'i de Antalya'dan çıktı. -RAHMİ KOÇ REKORTMEN OLDU- Gelir vergisi rekortmenleri listesinin ilk sırasında geçen yılın üçüncüsü Mustafa Rahmi Koç yer aldı. 2009 geliri için kendisine 11 milyon 160 bin 788,98 lira vergi tahakkuk eden Mustafa Rahmi Koç'un 2010 gelirleri için ödeyeceği vergi tutarı, 22 milyon 893 bin 850,40 lira olarak hesaplandı. Listesinin ikinci sırasını alan Semahat Sevim Arsel'in ödeyeceği vergi 18 milyon 962 bin 474,39 lira olarak belirlenirken, 15 milyon 588 bin 548,44 lira ödeyecek 3'üncü sıradaki kişinin ismi gizli kaldı. Listede Suna Kıraç 14 milyon 545 bin 394,25 lira vergiyle 4'üncü sırada, Mustafa Vehbi Koç 12 milyon 195 bin 504,91 lira vergiyle 5'inci sırada yer aldı. 10 milyon 443 bin 699,51 lira vergi ödeyecek 6'inci mükellefin ismi gizli kaldı, 10 milyon 78 bin 283,42 lira vergiyle Mehmet Ömer Koç 7'inci sırayı aldı. Geçen senenin 1'incisi Aydın Doğan bu yıl 7 milyon 371 bin 121,32 lira vergiyle 11'inci sırada yer alabildi. Aydın Doğan, geçen yıl 2009 geliri için ödeyeceği vergi 19 milyon 161 bin 631,50 lira olarak belirlenmişti. -SANAT DÜNYASINDAN 3 İSİM- Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyecek ilk 100 ismi arasında sanat dünyasından da 3 isim yer aldı. 2 milyon 819 bin 388,49 lira vergi tahakkuk eden Acun Ilıcalı listeye 45'inci, sanat dünyasında ismi Seda Sayan olarak bilinen Aysel Gürsaçer 2 milyon 192 bin 769,08 lira ile 72'inci, Cem Yılmaz da 1 milyon 984 bin 806,83 lira ile 80'inci sıradan girdi. -KİRA GELİRİNDE REKORTMEN SEMA YENAL- 2010 vergilendirme dönemi GMSİ gelirleri için ödenecek gelir vergisinde ise listenin ilk sırasında İstanbul'dan Emel Yeşil yer aldı. Yenal'ın ödeyeceği vergi tutarı 1 milyon 476 bin 979,42 lira olarak belirlendi. İkinci sırada yine İstanbul'dan 1 milyon 431 bin 42,13 lira ile Abdurrahim Albayrak olurken, 3 ve 4. sıraların ismi gizli kaldı. -1 MİLYON 706 BİN 705 MÜKELLEF BEYANNAME VERDİ- Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011 yılının Mart ayında 1 milyon 706 bin 705 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiğini, aynı dönemde 801 bin 499 mükellef tarafından da gayrimenkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiğini açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde 2010 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin sonuçları açıkladı. Açıklamaya göre, vergilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 22 milyar 627 milyon 310 bin lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 5 milyar 712 milyon 459 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 8 milyar 205 milyon 167 bin lira matrah ve bu tutar üzerinden de 1 milyar 917 milyon 672 bin lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye genelinde 2010 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamında bir önceki döneme göre yüzde 14,41 tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 12,43 oranında artış meydana geldi. Gayrimenkul sermaye iradı beyanlarındaki artışlar ise sırasıyla matrahta yüzde 12,19 ve vergide yüzde 13,27 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 2010 vergilendirme dönemi için beyanda bulunan mükellef kişi başı ortalama 13 bin 257 lira matrah beyanında bulunurken, beyan olanan bu matrahlar üzerinden ise mükellef başına ortalama 3 bin 347 lira yıllık gelir vergisi tahakkuk ettirildi. -GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI- Gayrimenkul sermaye iradı mükellef beyannamelerinde ise 2010 vergilendirme dönemi için mükellef başına ortalama 10 bin 237 lira matrah beyan edilirken, bu matrahlar üzerinden ortalama 2 bin 392 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. -3 BÜYÜK İLİN PAYLARI- 2010 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına göre beyanname veren mükellef sayısı, beyan olunan matrah ve tahakkuk eden vergi oranlarına göre 3 büyük ilin payı; beyanname sayısı bakımından İstanbul'un yüzde 25,83, Ankara'nın yüzde 7,24, İzmir'in yüzde 6,94, diğer illerin de yüzde 59,99 oldu. Matrah tutarı bakımından İstanbul'un payı yüzde 40,10 olurken, Ankara'nın payı yüzde 8,14, İzmir'in yüzde 6,38, diğer illerin payı da yüzde 45,38 düzeyinde oldu. Tahakkuk eden vergi bakımından İstanbul yüzde 42,74, Ankara yüzde 8,72, İzmir yüzde 6,38, diğer iller ise yüzde 42,16 pay aldı. Gayrimenkul sermaye iradı yıllık gelir vergisinde ise beyanname sayısı bakımından İstanbul yüzde 34,53, Ankara yüzde 14,56, İzmir yüzde 8,13, diğer iller de yüzde 42,78 pay aldı. Matrah tutarı bakımından İstanbul yüzde 54,56, Ankara yüzde 11,30, İzmir yüzde 7,76, diğer iller yüzde 26,38 pay alırken, tahakkuk eden vergide de İstanbul yüzde 56,72, Ankara yüzde 11,04, İzmir yüzde 7,85, diğer iller ise yüzde 24,39 pay aldı.