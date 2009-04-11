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Ekonomi

Vergi rekortmenleri 15 Nisan’da açıklanacak

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Koç, İstanbul’un vergi rekortmenlerinin 15 Nisan Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.

11 Nisan 2009 03:00

İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Koç, İstanbul’un vergi rekortmenlerinin 15 Nisan Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu.

Koç, 2008 takvim yılında elde edilen gelirlere ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi süresinin 27 Mart 2009’da sona erdiğini, başkanlığa bağlı her bir vergi dairesinin, 100’e girmiş olan gelir vergisi mükelleflerini ilan ettiğini belirtti.

Koç, açıklamada şunları dile getirdi: "Ancak, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, beyanname verme süresi sona ermiş olsa da verilecek ek beyannamelerle sıralamanın değiştiğine ve bu nedenle daha önce yapılmış olan açıklamaların düzeltilmesinde yaşanan sıkıntılara dair deneyiminden hareketle İstanbul genelinde dereceye giren vergi mükelleflerinin belirlenerek ilan edilmesi için 15 Nisan 2009 tarihine kadar beklenilmesini uygun görmüştür. Bu nedenle, İstanbul genelinde dereceye giren vergi mükellefleri, 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 13.00’te Başkanlığımızdan yapılacak açıklama ile duyurulacaktır."

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