Vergi rekortmeni inşaattan düştü!

T24 - Kırdığı vergi rekorlarına rağmen isminin gizli tutulmasını isteyen Talip Kahraman, 2 metre yükseklikten düştüğü inşaatında beyin kanaması geçirdi. Kahraman solunum cihazına bağlandı.









Türkiye’nin ismini, “Ankara’nın vergi rekortmeni” olarak duyduğu, başkentin gizemli zengini işadamı Talip Kahraman, 55 milyon 500 bin dolara satın aldığı Kızılay’ın göbeğindeki Emek İşhanı inşaatında, nasıl meydana geldiği merak uyandıran bir kaza geçirdi. Doktorların verdiği bilgiye göre, 2 metre yükseklikten düşerek başını yere çarpan Kahraman, önce, beyin kanaması geçirip yoğun bakıma alındı. Ancak, yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, müteahhidin durumunda ilk getirildiği saatlere göre iyiye gidiş gözlendi.





Omurgasında kırıklar var



Uzun yıllar, ödediği yüksek vergilere rağmen ortaya çıkmak istemeyen, ismi açığa çıktıktan sonra da art arda Ankara’nın vergi rekortmeni olması nedeniyle adını duyuran Kahraman, dün sabah erken saatlerde, otele dönüştürmek üzere içini yıktırdığı Emek İşhanı’ndaki inşaat alanına geldi.

Alınan bilgiye göre, gökdelenin farklı bölümlerinde incelemeler yapan Kahraman, 2 metre yükseklikten düştü. Kafasını şiddetli biçimde yere vuran Kahraman, çalışanları tarafından Güven Hastanesi’ne götürüldü. Güven Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk müdahale sırasında bilinci açık olan Kahraman’ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı.



Kan sulandırıcı ilaç kullanması nedeniyle beyin kanaması geçirmesi hayati risk oluşturan Kahraman, hemen yoğun bakıma alındı. Kahraman’ın omurgasında kırıklar olduğu, akciğerinin de bu kırıkların ve düşmenin etkisiyle sarsıntı geçirdiği belirtildi.



Hastaneye kaldırıldığı ilk saatlerde bu durumun nefes almasını güçleştirmesi nedeniyle solunum destek cihazına bağlanan Kahraman’ın durumunda, akşam saatlerine doğru iyileşme gözlendi.





Solunum sıkıntısı aşılmak üzere



Beyin kanamasında kötüye gidiş olmadığını kaydeden yetkililer, solunum sıkıntısının aşılmak üzere olduğunu, böyle giderse kısa süre içerisinde durumun stabil hale gelebileceğini belirttiler.

Kahraman’ı hastaneye getiren çalışanları, basın mensuplarının, kazanın nasıl meydana geldiği, işadamının o yükseklikten nasıl aşağıya düştüğü yönündeki sorularını yanıtsız bıraktı.

Polisin, hastaneye yansıyan benzer olaylarda olduğu gibi, olayla ilgili adli inceleme başlattığı, bu çerçevede çalışanların ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Yoğun bakımdan çıkmasının ardından Kahraman’ın da ifadesinin alınacağı dile getirildi.

HER?YERDE?HEP TEK BAŞINA OTURUYOR

Rize İkizdereli olan ve hemşehrisi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la da dostluğu bulunduğu bilinen Talip Kahraman, kamuoyunun gündemine vergi rekortmeni olması ve gizemli yaşantısı ile geldi. 74 yaşındaki işadamı, Ankara Gaziosmanpaşa’da 2 bin metrekarelik, 4 katlı villasında yaşıyor. Evine birkaç bina mesafedeki işyerine yürüyerek gidip gelen Kahraman, bunun dışında her yere, yanına sadece şoförünü alarak gitmesiyle tanınıyor. Çalışanlarının anlatımına göre inşaatlarını denetlemeye, çalışanları daha işe gitmeden, saat 07.00’de başlayan Kahraman, gittiği mekanlarda bile tek başına oturuyor ve yemeğini yalnız yiyor.

EN YÜKSEK VERGİYİ?VERDİ LİSTEYE GİREMEDİ

Uzun yıllar, ödediği yüksek vergiye rağmen isminin açıklanmasını istemeyen Talip Kahraman, 2004’ten itibaren isminin açıklanmasına izin verdi. Böylece bir anda Türkiye, vergi rekortmeni olarak ismiyle tanıştı. Kahraman’ın rekortmenlikleri şöyle:

- 2004’teki18 milyon 668 bin 222 TL’Lik vergisiyle Türkiye rekortmeni oldu. Ödülünü Başbakan Erdoğan’dan aldı.

- 2005 ve 2006 yıllarında ise Ankara vergi rekortmeni oldu.

- 2010’da da Ankara’da en çok vergi ödeyen isim. Türkiye üçüncüsü olması gerekirken, ödemeyi stopaj yoluyla yapması nedeniyle listeye giremedi.

EMEK İÇİN 55.5 MİLYON DOLARI PEŞİN ÖDEDİ

2’si kız, 3’ü erkek 5 çocuğu ve 15 torunu bulunan Kahraman’ın özel yapım ünlü İngiliz marka Rolls Royce makam aracına düşkünlüğü biliniyor. Çocuklarını kendi şirketinde çalıştırmayan Kahraman, bütün işleriyle bizzat kendisi ilgileniyor. Yaptırdığı lüks oteller ve büyük ihalelerle gündeme gelen Kahraman’ın en önemli projeleri şöyle:

- Emek İşhanı’nı 55 milyon 500 bin dolarlık bedelini peşin ödedi.

-Ankara’nın simge binalarından Emek İşhanı Gökdeleni’ni otele dönüştürmek için tadilata başladı. Ancak, Çankaya Belediyesi ile sık sık karşıya kalması nedeniyle zaman zaman tadilatı durdurdu.