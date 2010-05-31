Vergi rekortmeni de vergi kaçakçısı çıktı

T24- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Gelirler Kontrolörleri, Taragano’ya 3 ayrı vergi incelemesinde 5 milyon 16 bin 822 lira vergi farkı çıkardı, 5 milyon 16 bin 822 lira da ceza kesti.



Gelirler Kontrolörleri, 2007 yılında 2005 ve 2006 hesap dönemi için, 2009 yılında ise 2008 hesap dönemi için Taragano’ya ait Kurtuluş Faktoring’de kapsamlı bir vergi incelemesi gerçekleştirdi.



Kontrolörlerin 1 Mart 2009 tarihine kadar Marmara Kurumlar Vergisi, o tarihten sonra da Büyük Mükellefler Vergi Dairesine kayıtlı olan Kurtuluş Faktoring Hizmetleri A.Ş. nezdindeki ilk vergi denetimi 2007 yılında bir ihbar üzerine yapıldı.



2007 yılındaki bu denetimde, şirketin 2005 ve 2006 yılı hesapları incelemeye alındı. Bu incelemede, 2005 yılı hesap döneminde 1 milyon 728 bin liralık gelirin kurumlar vergisi matrahından kaçırıldığı anlaşıldı. Kurtuluş Factoring’e de söz konusu matrah farkı için 518 bin lira ek vergi çıkarıldı. Vergi kaçırdığı için de aynı tutarda vergi cezası uygulandı. İncelemede söz konusu yıl için 1 milyon 728 bin lira da geçici vergi matrah farkı olduğu da belirlendi.



2006 hesap döneminin incelenmesi sonucunda da, şirkette yine kurumlar vergisi bakımından 2 milyon 800 bin liralık matrah farkı tespit edildi. Bu fark nedeniyle Kurtuluş Faktoring’e 570 bin 600 lira vergi farkı, 570 bin 600 lira da vergi cezası uygulandı. İncelemede, geçici vergide de 2 milyon 800 bin liralık matrah farkı bulundu.



2009 yılındaki vergi incelemesinde ise Kurtuluş Factoring’in 2008 yılı hesap dönemine bakıldı. Gelirler Kontrolörlerin şirketteki vergi denetimlerinde, 19 milyon 641 bin 110 lira matrah farkı ortaya çıkarıldı. Söz konusu farkın 1. geçici vergi döneminde 12 milyon 370 bin 550 lira olduğu, 2. dönem 17 milyon 208 bin 207 liraya, 3. dönem 18 milyon 710 bin 811 liraya, 4. dönem de 19 milyon 641 bin 110 liraya ulaştığı belirlendi. Şirkete de 3 milyon 928 bin 222 lira ek kurumlar vergisi çıkarıldı. Kurtuluş Faktoring’e vergi kaçırdığı için 3 milyon 928 bin 222 lira da ceza uygulandı.



Maliye Bakanlığı yetkilileri, Kurtuluş Faktoring’in faiz, komisyon gibi gelirleri, kurum kazancına ilave etmeyerek, bir kısım geliri devletten

kaçırdığını, bu şekilde daha az vergi ödediğini bildirdi.



BSMV’DE DE KAÇAK BULUNDU





Gelirler Kontrolörleri, 2008 hesap döneminde Kurtuluş Factoring’i banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden de incelemeye aldı.



"Sınırlı şekilde gerçekleştirildiği" belirtilen bu incelemelerde de şirketin ocak-eylül dönemine bakıldı. Şirkete yönelik BSMV incelemesinde de yılın ilk 9 aylık döneminde 12 milyon 683 bin 952 liralık BSMV matrah farkı olduğu anlaşıldı. Bu fark için tarh edilecek ek BSMV miktarı da 511 bin 721 lira şeklinde tespit edildi.



NASIL REKORTMEN OLDU?





Günümüzde tasfiye halinde olan Kurtuluş Factoring’in sahibi olan Salvo Taragano, 2010 vergi rekortmenleri listesinin sürpriz ismi oldu.



Taragano, 2009 hesap dönemi için menkul yatırım ortaklığı gelirleri karşılığında Maliyeye 44 milyon 628 bin 913 lira gelir beyanında bulundu. Salvo Taragano’ya tahakkuk eden vergi de 15 milyon 614 bin 144 lira oldu. Bunun 13 milyon 372 bin 451 lirası mahsup edildi ve 2010 yılı içinde ödenmesi gereken vergi de 2 milyon 241 bin 693 lira olarak hesaplandı.



Gelir İdaresi Başkanlığı, Taragano’nun ilk taksidi mart ayı içinde ödediğini bildirdi.



Taragano, 2009 yılı hesap dönemi için devlete 44 milyon 628 bin 913 lira gelir bildiriminde bulunurken, Gelirler Kontrolörlerinin vergi inceleme raporlarında, Taragano’nun şirketi Kurtuluş Faktoring’in, 2008 yılı hesap döneminde 19 milyon 641 bin lira, 2006 hesap döneminde 2 milyon 800 bin lira, 2005 hesap döneminde de 1 milyon 728 bin lira olmak üzere toplam 24 milyon 169 bin 110 liralık geliri devletten kaçırdığı bilgisi yer aldı.



Bu arada Taragona ve kızı Viki Taragona’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "tefecilik yapma" suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.