-VERGİ ORANLARI DÜŞÜRÜLÜRSE İDDAA DÜNYADA OYNANABİLİR İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus, vergi oranlarının düşürülmesiyle iddaa oyununun dünyada oynanabileceğini bildirdi. İddaa'nın, 2010 performansı ve bu yıla ilişkin beklentilerinin açıklandığı toplantıda konuşan Yunus,iddaa'nın şans oyunları pazarında dünya çapında ikinci, Türkiye'de ise birinci sırada yer aldığını belirterek, Süper Toto Süper Lig adını bu ülkeye kazandırdıklarını, 5 yıl içinde ödedikleri sponsorluk bedelini 5 ay içerisinde geri aldıklarını, 400 milyon liranın üzerinde ilave bir hasılat elde ettiklerini söyledi. Yunus, ''Süper Toto Süper Ligi geçtiğimiz yıllarda oynanma oranı açısından 5. ya da 6. sıralarda gelirken bu yıl 2. sıraya kadar yükseldi. Umut ediyorum ki bundan sonra da en azından 2. sırada, önümüzdeki sezonda belki 1. sırada olacak'' dedi. 2010 yılında 3 milyar 746 milyon lira lira hasılat elde ettiklerini hatırlatan Yunus, ''İddia ediyorum bir sezon sonra istesek bunu 2-3'e katlayabiliriz. Ama sosyal kontrolümüzü kaybetmemek için 3 unsuru uygulamıyoruz. Bunlar kredi kartı uygulaması, ölçüsüz bayileşme ve abartılı reklam... Bu 3 sosyal kontrolü önümüzdeki yıllarda da tutacağımıza inanıyoruz'' şeklinde konuştu. Futboldan kazandıklarını yine ülkede spora harcadıklarını belirten Yunus, vergi oranlarının düşürülmesiyle bu oyunun dünyada oynanabileceğini ifade ederken, şu görüşleri dile getirdi: ''Bu markayı, ürünü neden İngiltere, İspanya, Brezilya veya Azerbaycan'da veya diğer ülkelerde satmayalım? Şu anda bunun üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Bunun kolay yolu hem KDV'nin de şans oyunları vergisinin biraz daha indirilmesi. Bu işin bir tarafı. Diğer yandan da üzerinde durduğumuz konu; yurt içinde satılan ürünle yurt dışında satılan ürünü ayırmak... 2 tip bahis oranını verme konusunu gündeme getirmiş durumdayız. Yurt dışından oynanırken bu oranlara, vergilendirmelere tabi olmaksızın oynayabilsinler. Bunun istişaresi içindeyiz. Bu kadar iyi bir ürünü üretmişken, bunu yurt dışında satmanın formüllerini aramak da bizim en doğal hakkımız. Bunun spora katısı büyük olacaktır.'' -MOTOR KURYE İLE İKRAMİYE ÖDEMESİ PROJESİ- Bekir Yunus, önümüzdeki birkaç ay içerisinde motor kurye sistemiyle ikramiye ödemesi yapma planları bulunduğunu ifade ederek, çağrı merkezi vasıtasıyla 100 lira ve üzerindeki ikramiye ödemelerinini kişinin verdiği adrese gidilerek ödenebileceğini bildirdi. Gazetecilerin, sporcu Kenan Sofuoğlu'nun isim hakkı parasının ne olacağına yönelik bir sorusu üzerine, Yunus, bunun 800 bin liraya yakın bir bedel olduğunu belirterek, paranın ne şekilde değerlendirileceğine kendilerinin karar veremeyeceğini, Sofuoğlu ile bir görüşme yaptıklarını, Sofuoğlu'nun, söz konusu miktarın eğitim ve spor amaçlı burs ya da geçim zorluğu çeken ailelere verilmesinden memnuniyet duyacağını ifade ettiğini kaydetti. -2011'DE CANLI BAHİS GELİYOR- İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş (İnteltek) Genel Müdürü Ahmet Sezer de iddaa'nın, yaklaşık 3,5 milyon oyuncusu, 81 il ve 741 ilçede toplam 5 bin 500 fiziksel, 5 sanal bayisi ile dünya ölçeğinde sektöründeki en geniş dağıtım kanallarından birine sahip olduğunu bildirdi. Sezer, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Türkiye Süper Lig, 2. ve 3. ligi isim sponsorluğunu 4+1 yıl 124 milyon dolar bedel ile almasının Spor Toto ve iddaa marka bilinirliğine yaptığı katkının, 2010 yılında elde edilen rekor hasılatta çok büyük rol oynadığını, iddaa oyununun yüzde 48'lik pazar payına ve 3,5 milyondan fazla iştirakçiye ulaştığını anlattı. Dünyada resmi ortamda oynanan bahis oyunları liginde ikinci olduklarını belirten Sezer, ''Bu yılki performansımızla 2,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştık. Bu büyüklük sonrasında birinci ile aramızdaki farkı kapattık. İnşallah önümüzdeki yıl dünya liginde birinciliği yakalama şansına sahip olacağız '' dedi. Sezer, bu yıl içerisinde daha değişik ve şu ana kadar yapılmayan bir işi de yapma hedef içerisinde olduklarını ifade ederek, ''Yıllardır konuşulan, canlı bahis dediğimiz olayı 2011 yılı içerisinde inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun için de hedeflediğimiz zaman en geç şampiyonlar ligi finalinde canlı bahisi oynatmayı planlıyoruz'' şeklinde konuştu. -YASA DIŞI BAHİS VE TÜRK SPORUNUN KAYBI- Ahmet Sezer, Spor Toto Teşkilatının iddaa oyunu gelirlerine darbe vuran yasa dışı bahis nedeniyle her yıl milyar dolar seviyesinde kaynağın yurt dışına kaçarken Türk sporunun da yüz milyonlarca dolar gelir kaybettiğini, Türkiye'de mevcut yasa dışı konumuna rağmen sabit ve sanal ortamlardaki faaliyetleri ile bir milyar dolardan fazla yıllık hasılat kaybına neden olduğu, bunun da kamuya ve Türk sporuna yıllık kaybının 350-400 milyon dolar civarında olduğunun tahmin edildiğini söyledi.