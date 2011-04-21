-VERGİ MUAFİYETİNDE SUİSTİMALE ÖNLEM ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, internet yoluyla yurt dışından yoğun bir şekilde gıda takviyeleri, sporcu gıdaları ve kozmetik ürünlerinin getirilerek 150 Avro vergi muafiyetinin suistimal edildiğini belirlediklerini bildirdi. Bakan Yazıcı, bunun üzerine yaptıkları düzenlemeyle kargo ve posta yoluyla yurt dışından getirilen eşyalarda vergi muafiyeti hükümlerinden artık sadece gerçek kişilerin yararlanacağını söyledi. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, elektronik ticaretin gittikçe artan şekilde kullanılmasının, gümrük mevzuatında yer alan posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyaya yönelik muafiyetlerin de çok yoğun şekilde tercih edilmesi sonucunu getirdiğini, buna bağlı olarak da söz konusu muafiyetlerin suistimalinden kaynaklı şikayetlerin arttığını söyledi. İnternet üzerinden insan ve çevre sağlığına uygun olmayan ürünlerin satışa sunulduğu, yapılan satışların ticari nitelik arz ettiği ve devletin bundan vergi kaybına uğradığına ilişkin şikayetlerin gelmesi üzerine, Gümrük Müsteşarlığına talimat vererek bir çalışma yapılmasını istediğini anlatan Bakan Yazıcı, Gümrük Müsteşarlığının da sektörel bir inceleme başlattığını belirtti. Bu inceleme sonucunda, gıda takviyeleri, sporcu gıdaları ve kozmetik ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla yoğun şekilde getirilerek 150 Avro vergi muafiyetinin suistimal edildiği, ayrıca sağlığa aykırı ürünlerin bu yolla ülkeye girdiğinin tespit edildiğini ifade eden Yazıcı, bunun sonucunda e-ticaretin elektronik altyapısının ve ilgili mevzuatının hazırlanması yönünde çalışmalarının yapıldığını kaydetti. Bu kapsamda öncelikle, e-ticaretin kontrol altına alınması, takip edilebilir ve izlenebilir olması için teknik altyapı hazırlandığını anlatan Yazıcı, şöyle konuştu: ''E-ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi, eşya ve sahiplerinin izlenebilmesi, muafiyet amacı dışında ticari amaçla yapılan ithalatların takip edilebilir olması açısından oluşturulan Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) programı hazırlanarak 7 Mart 2011 tarihinden itibaren fiilen kullanılmaya başlanmıştır. Bu program ile suistimali önleyecek ve gerekli denetim ve risk analizlerinin yapılmasına imkan verecek yeni bir uygulamaya geçilmiş oldu. Bu uygulama ile ön beyan ve risk analizi kapsamında yapılacak gümrük kontrolleri daha etkin olacak, gelen ve giden gönderinin miktarı, mali boyutu ve türleri konusunda istatistik üretilebilecek. Diğer taraftan, konunun hukuki altyapısının hazırlanması çalışmaları da tamamlandı.'' -MUAFİYETİN KULLANIMINA YÖNELİK TEDBİRLER- Muafiyetin suistimalinin önlenmesi amacıyla bazı tedbirler alındığını, bu tedbirleri bir genelge ile duyurduklarını belirten Bakan Yazıcı, şöyle devam etti: ''Kozmetik ürünleri ile tedavi amaçlı olmayan gıda takviyeleri ve sporcu gıdalarının muafen posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi tamamen yasaklanmıştır. Bunun dışındaki eşya için muafiyet hakkının kullanımına, 2 ayda en fazla 1, yılda en fazla 5 şeklinde bir sınırlama getirilmiştir. Ayrıca, yüksek kıymetli siparişlerin muafiyet kapsamına sokulmak amacıyla bölünerek getirilmesinin önüne geçilmesini teminen, aynı gönderici tarafından Türkiye'deki bir alıcı adına gönderilen ve aynı konşimento muhteviyatı gönderilerin bir bütün sayılması ve tamamının kıymetinin birlikte dikkate alınması uygulaması başlatılmıştır.'' Bu arada düzenleme öncesindeki mevzuata göre kargo ve posta yoluyla yurt dışından getirilen eşyalarda vergi muafiyeti hükümlerinden gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler de yararlanıyordu. Artık bu haktan sadece gerçek kişiler yararlanabilecek. Ayrıca 150 avronun altında olan kozmetik ürünleri ile tedavi amaçlı olmayan gıda takviyeleri ve sporcu gıdaları gümrük vergisinden muaf tutuluyordu, yeni düzenlemede bu ürünlere 150 avronun altında olsa bile vergi uygulanacak. Önceki düzenlemede muafiyet hakkının kullanımında süre sınırlaması yokken yeni düzenlemede 2 ay içinde en fazla 1, yılda en fazla 5 şeklinde bu haktan yararlanabilinecek.