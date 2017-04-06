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Vergi kararından sonra Rusya'dan Türkiye'ye yeni pazar atağı

Türkiye, 15 Mart'ta Rusya'yı buğday, ayçiçek yağı ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden çıkarmıştı

06 Nisan 2017 20:00

Rus ayçiçeği yağı üreticileri Suriye ve Irak'taki ayçiçeği yağı pazarına yaptıkları sevkiyatı arttıracaklarını belirtti. 

Türkiye'nin 15 Mart'ta Rusya'yı buğday, ayçiçek yağı ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden çıkarması üzerine alınan kararla yeni pazarların elde edileceğine dikkat çekildi.

Sputnik'in yer alan habere göre Türkiye'nin aldığı vergi kararına yanıt vermek amacıyla Türk üreticilerin etkin olduğu Suriye ve Irak pazarına ayçiçeği ve buğday sevkiyatını arttırma planları yapıldığı belirtildi.

"Rusya'ya asimetrik yanıt verilmesi planlanıyor"

İzvestiya gazetesinin haberine göre, Türkiye'ye asimetrik bir yanıt vermeyi planlayan Rus şirketleri, Türk ayçiçeği yağını en fazla ithal eden ülkeler olan Suriye ve Irak pazarından Türk şirketlerini çıkarmayı hedefliyor.
Rus şirketlerinin, ilk olarak Suriye ve Irak'a şişelenmiş ayçiçeği yağı ihraç etmeyi amaçlarken, Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Cambulat Hatuov da, Türkiye'nin yaptığı gibi bu iki ülkeye nihai ürün sevk edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

"Türkiye'nin vergi kararı yeni ihracat pazarları açacak"

Rusya Üreticileri Birliği Geliştirme Müdürü Dmitriy Vostrikov, Suriye ve Irak'a ihracatın artırılması için uygun bir zamanda olduklarını ifade etti.

Rus şirketlerinin bu pazarlarda başarıyla rekabet edebileceğini savunan Vostrikov, Türkiye'nin vergi kararının yeni ihracat pazarları açacağını vurguladı.

Türkiye, 15 Mart'ta Rusya'yı buğday, ayçiçek yağı ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden çıkarmıştı.

Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.

Kommersant'ın bazı kaynaklarıysa, Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.

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