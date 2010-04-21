Vergi kaçırmayan sektör yok!

T24 - Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri'nin geçen yıl yaptıkları denetimlerde, vergi kaçırmayan tek bir sektöre rastlanmadı. En fazla kaçak da 172.4 milyon liralık matrah farkıyla alkollü içkilerde ortaya çıkarıldı.





Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gelirler Kontrolörleri, geçen yıl 1.382 vergi incelemesi gerçekleştirdi. Bu incelemelerde 9 milyar 885 milyon 232 bin 381 liralık matrah büyüteç altına alındı. İnceleme sonucunda mükelleflerin 9 milyar 885 milyon liralık gelir bildirimine karşılık, 74 milyar 692 milyon 282 bin 764 liralık geliri kaçırdığı anlaşıldı. Bu şekilde her 100 liralık gelirin sadece 11.7 lirasının beyan edildiği belirlendi.







En fazla kaçak alkollü içecekler







Gelirler Kontrolörleri'nin vergi incelemelerinde, gidilen her sektörde vergi kaçağı tespit edildi. En fazla kaçak da sektör incelemesine alınan alkollü içecekler ve tütün mamullerinde görüldü.





Üretici firmalarla, ana depolarda yapılan alkollü içecek denetimlerinde 172 milyon 373 bin 746.9 liralık gelir farkına ulaşıldı.





Tütün mamulleri incelemelerinde de 13 milyon 213 bin 512 lira matrah farkı saptandı.





Sigorta acentelerinde 10 milyon 919 bin 978 lira, kömür sektöründe 22 milyon 743 bin 515 lira, bilgisayar sektöründe 18 milyon 798 bin 353 lira, ağaç sektöründe 1 milyon 867 bin 147 lira, denizcilik sektöründe 40 milyon 26 bin 286 lira, internet ve bilişim teknolojilerinde 23 milyon 365 bin 97 lira, turizm ve hizmetler sektöründe 51 milyon 84 bin 551 lira, elektronik cihaz ve beyaz eşyada da 15 milyon 942 bin 278 lira gelirin devletten gizlenerek, vergi kaçırıldığı tespit edildi.





Akaryakıt kaçakçılığı incelemelerinde 10 milyon 120 bin 824 lira, kar transferi incelemelerinde ise 30 milyon 872 bin 121 lira matrah farkı ortaya çıkarıldı.