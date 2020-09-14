Vergi kaçırmakla suçlanan Bar Refaeli'nin cezası belli oldu

Ünlü model Bar Refaeli'nin vergi kaçakçılığı davası sona erdi. Refaeli'nin dokuz aylık kamu hizmeti cezası ile annesinin 16 ay hapis cezası kesinleşti.

Dünyaca ünlü model Bar Refaeli'nin vergi kaçakçılığı davasında karar çıktı. İsrail mahkemesi, süper model Bar Refaeli'yi dokuz ay toplum hizmetine mahkum ederken, annesini 16 ay hapis cezasına çarptırdı.

35 yaşındaki Refaeli ve annesi, 10 milyon dolara yaklaşan gelir üzerinden vergi kaçırmaktan suçlu bulundu. Anne kıza devlete borçlu olunan milyonlarca vergi borcuna ek olarak 1,5 milyon dolar para cezası da ödetilmesine karar verildi. Zipi Refaeli, hapis cezasını önümüzdeki hafta çekmeye başlayacak.

Dava, yüksek profilli moda kampanyalarında dünyayı dolaştığı, Sports Illustrated mayo dergisinin kapağını süslediği ve Leonardo DiCaprio ile uzun bir romantik ilişkiye sahip olduğu yıllar boyunca Refaeli'nin ikametgâhının etrafında odaklandı.

İsrail vergi kanunu, ikametgâhı öncelikle kişinin takvim yılının çoğunu ülkede geçirip geçirmediğine göre belirliyor. Refaeli, uzun yıllar boyunca ülkede ikamet etmediğini, gelirini yurt dışından elde ettiğini, dolayısıyla da gelirini beyan etmek zorunda olmadığını iddia etti. Savcılar ünlü modelin iddiasını reddetti ve onu yanlış vergi bilgileri vermekle suçladı.

Refaeli'nin iddianamesinde, geliri üzerinden İsrail'de vergi ödemekten kaçınmak için yurt dışında ikamet ettiğini iddia ettiği, 2009 ile 2012 arasında yaklaşık 7,2 milyon dolar kazandığı bilgisi yer aldı.

Önceki temyiz davalarında, İsrail mahkemesi Refaeli'nin bir Hollywood yıldızı ile olan ilişkisinin bir "aile birliği" olarak nitelendirilemeyeceğine ve bu nedenle borçlu olduğu vergilerin tamamını ödememek için DiCaprio'nun ABD'deki ikametgâhına dahil edilemeyeceğine karar verdi.