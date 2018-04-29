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BBC Türkçe

'Vergi kaçakçılığı'yla suçlanan Cristiano Ronaldo yargıç karşısında

Real Madrid'in Portekizli yıldızı bugün yargı karşısına çıktı. İspanyol savcılara göre Ronaldo, Real Madrid'e transfer olduğu 2010 yılından bu yana 14 milyon 700 bin euro vergi kaçırdı.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'da "vergi kaçakçılığı" ile suçlanan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo bugün yargıç karşısına çıktı.

İspanyol savcılara göre Ronaldo, Real Madrid'e transfer olduğu 2010 yılından bu yana 14 milyon 700 bin euro vergi kaçırdı.

Savcılar Ronaldo'yu ayrıca "mali yükümlülükleri bilinçli olarak ihlal etmek" ve "İspanya'ya geldikten sonra bir şirket kurduğu şirket üzerinden gelirini gizlemeye çalışmakla" suçluyor.

Ronaldo ise daha önce hakkındaki iddiaları yalanlamış ve "Vicdanım rahat" demişti.

Forbes dergisine göre Portekizli futbolcu halen yıllık 79 milyon euroluk geliri ile dünyanın en fazla kazanan sporcusu.

Ronaldo Kasım ayında Real Madrid ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatmıştı. İspanya'da yargılandığı davada suçlu bulunması halinde ise 3 yıl hapis ve en az 28 milyon euro para cezasına çarptırılabilir.

Cristiano Ronaldo'nun bu davanın açılmasının ardından Real Madrid'den ayrılmak istediği iddia edilmişti.

İspanya'da Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi de geçen yıl vergi kaçırmaktan suçlu bulunmuş ve 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu ceza daha sonra 252 bin euro para cezasına çevrilmişti.

Ronaldo ise Messi'ye kıyasla 10 milyon 600 bin Euro daha fazla vergi kaçırmakla suçlanıyor.

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