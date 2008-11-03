Vergi hırsızına af

Komisyonda verilen değişiklik önergesiyle Varlık Barışı yasa tasarısında vergi kaçıran ve kaçıracak kişiler de af kapsamına girdi. Önerge AKP’li iki işadamı milletvekiline ait. AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ve Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay perşembe günü genel kurulda görüşülmesi beklenen Varlık Barışı yasa tasarısına fiili vergi affını da ekletti.



Paşaoğlu ve Kinay’ın önergesi halen devam etmekte olan vergi kaçakçılığı soruşturmasına muhatap kişileri, soruşturma konusu para kadar varlıklarını getirmeleri halinde kurtarıyor.

Böylece vergi kaçakcılığı tespit edilen ve edilecek olan tüm kişilerin kurtarılacağına dikkat çekiliyor. Eski Gelirler Genel Müdürü ve CHP Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, değişiklik teklifiyle vergi ve gümrük kaçakçılarına af getirildiğini belirterek, “Vergi sistemi katledildi” dedi.



Kısaca Varlık Barışı olarak tanımlanan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 24 Ekim 2008’de Meclis’e sevk edilen ‘Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı’yla, yurt dışındaki kaynağın Türkiye’ye getirilmesi ve yurt içinde öz kaynak arasında yer almayan varlıkların kayda alınması amaçlandı. Yurt dışındaki varlığı yüzde 2, yurt içindeki varlığı da yüzde 10 vergiyle Türkiye ekonomisine kazandırılacaktı. Tasarının Meclis Plan ve Bütçe Komisyon’unda görüşülmesi sırasında Komisyon Başkanvekili AKP Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu ile Komisyon Sözcüsü AKP Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay tarafından bir değişiklik önergesi verildi.



“Eşitsizliği ortadan kaldırmak istedik”



AKP’li Karapaşaoğlu ile Kinay’ın önergesinde tasarının 3’üncü maddesinin 5’inci fıkrasındaki “..ancak diğer nedenlerle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan..” ibaresinin “..ancak diğer nedenlerle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden veya bu tarihten sonra başlayan..” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi. Gerekçesinde “..vergi incelemesi devam eden mükelleflerin de yararlanabilmesi..” şeklinde ifade edilen önerge sahibi AKP Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu ile AKP Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla böyle bir değişikliği istediklerini ifade etti. Vergi takibine uğrayanların af edileceğinin hatırlatılması üzerine Karapaşaoğlu, “Böyle bir durum yok” demekle yetindi.



“Kriz lobisinin marifeti”



Ekonomist Süleyman Yaşar, iki miletvekilinin değişiklik önegerisini, “Buna göre, daha önce veri kaçırdığı tespit edilen ve yapılan incelemelerde vergi kaçırdıkları tespit edilebilecek olan tüm mükelleflere af getiriliyor” şeklinde değerlendirdi.



Kapsam genişletildi



Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Trabzon Milletvekili ve eski Gelirler Genel Müdürü Mehmet Akif Hamzaçebi de, vergi kaçakçılığını teşvik ettiğine dikkat çekerek, birçok ünlü isme af getirdiğini öne sürdü. Tasarının ilk halinde başlamış olan vergi incelemelerinin kapsam dışı olduğunu, ama değişiklik teklifiyle kapsamı genişletilip halen sürmekte olan binlerce on binlerce cezanın bu kapsama alındığını vurgulayan Hamzaçebi, “Tam bir af çıkarıldı ve vergi sistemi katledildi” dedi. Tasarının aynen yasalaşması halinde milyarlarca liralık cezadan vergi kaçakçılarının kurtulmuş olacağını ifade eden Hamzaçebi, 2003 yılında yapılan matrah artırımının bunun yanında masum kalacağını söyleyerek yapılanın ahlaksızlık olduğuna dikkat çekti. Hamzaçebi, kimlerin affedileceği konusunda isim söyleyemeyeceğini ama ciddi isimlerin bulunduğunu kaydetti.



Vergi kaçakçıları ve kara para tacirleri yaşadı



Amacı, ‘’Gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasıyla, yurt içinde bulunan ancak işletmelerinin öz kaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi’’ şeklinde belirtilen tasarıda yapılan değişiklikle, mükelleflerin 1 Ekim 2008 tarihinden önceki dönemleri incelenmez hale getiriliyor. Teklife göre değiştirilen tasarıyla, hali hazırda incelenip vergi kaçakçılığı tespit edilen ve edilecek olan tüm mükellefler kurtulmuş olacak. Kara para trafiği içindeki kişi ve örgütler, Ergenekoncular, uyuşturucu tacirlerinde bu yasadan yararlanarak vergi affına uğrayacağı gibi yasaya göre haklarında hiçbir cezai ve mali kovuşturma ve soruşturma yapılamayacak ve idari para cezası kesilemeyecek.



Vergi ve ceza oranı yüzde 80’den yüzde 2’ye inecek



• Mevcut yasalara göre yüzde 80 olan vergi ve ceza oranı, değiştirilen tasarıyla yüzde 2’ye inecek.

• A Grubu inceleme sonucunda, 100 trilyon liralık matrah farkı ortaya çıktığında yüzde 80 oranında yani 80 trilyon liralık vergi ve ceza ödemesi gerekiyor.

• Eğer A Grubu 100 trilyon liralık kaynağı yurt dışından getirdim ve sermayeye ekledim derse 100 trilyonun yurtdışından gelmesi nedeniyle ödenecek vergi, yüzde 2’si yani 2 trilyon lira.

• Eğer varlık yurt içinden öz kaynağa eklenirse bu vergi oranı yüzde 10 olup, ödenecek para da 10 trilyon liradır.

• Bu halde 80 trilyon lira vergi ve ceza yerine 2 trilyon lira ödenecek ve 78 trilyonluk fark da A Grubu’nda kalacak.

