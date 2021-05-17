Vergi gelirleri yüzde 55.4 arttı; nisan ayında bütçe 1.6 milyar TL faiz dışı fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 16 milyar 917 milyon TL açık verdi. Geçen nisan ayında açık 43 milyar 198 milyon TL’ydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre Nisan’da 1 milyar 666 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri nisan ayı itibarıyla 110 milyar 708 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 18 milyar 583 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 92 milyar 125 milyon TL oldu.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten nisan ayında 110 milyar 708 milyon TL harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise 108 milyar 443 milyon TL harcama yapılmıştır. Böylece Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında arttı.

Vergi gelirleri yüzde 55.4 arttı

2020 yılı nisan ayında bütçe gelirleri 65 milyar 245 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 43,8 oranında artarak 93 milyar 791 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,4 oranında artarak 76 milyar 322 milyon TL oldu.